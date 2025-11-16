Raigad Crime : आयुर्वेदिक डॉक्टर, रुग्ण म्हणून आलेल्या अल्पवयीन मुलीला फसवून शरीर संबंध अन्... रायगडमध्ये भयंकर घडलं

महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामध्ये अल्पवयीन मुलींना फसण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अलिबाग तालुक्यातील एका आय़ुर्वेद डॉक्टरने तपासणीच्या नावाखाली एका रुग्ण तरुणीसोबत विनयभंग केला आहे.
पेण तालुक्यातील ही घटना असून तरुणी मुंबईहून उपचारासाठी गेली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे या सगळ्या प्रकारात सतरा वर्षांची गर्भवती राहिली एवढंच नव्हे तर सतत शारीरिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
पेण तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबात हा सगळा प्रकार घडला आहे. पीडित तरुण 17 वर्षांची देखील नाही. शरीर आणि मानसिक परिपक्वता असल्यामुळे तिच्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याच भासवून हा प्रकार केला. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर आणि तरुणी एकाच परिसरात राहत असल्यामुळे त्यांची ओळख होती. ज्यामध्ये जवळीक निर्माण झाली आणि हा प्रकार घडला.
आरोपी डॉक्टरने तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं. तिच्यासोबत मंदिरात लग्न केल्याचं भासवून घरी नेलं आणि शारीरिक संबंधांसाठी दबाव टाकला. लग्न झालं आहे आपलं काहीही चुकीचं नाही, असं भासवत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करत राहिला. नंतर ती मुलगी गर्भवती असल्याच समोर आलं आणि कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला. तसेच शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक दबावामुळे मुलीवर खूप परिणाम झाला आहे.
भारतीय दंड संहिता कलम 64(2), (i), (m)POCSO अधिनियम 2012 चे कलम 4 आणि 6 (अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार),बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 चे कलम 9 POCSO कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणे हा कठोर दंडनीय गुन्हा असून, दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीला दीर्घ मुदतीची शिक्षा होऊ शकते. वडखळ पोलीस अधिक तपास करत असून, पीडितेला वैद्यकीय उपचार व समुपदेशनाची मदत दिली जात आहे. समाजातील वाढत्या अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांनी पालक व प्रशासनाच्या सुरक्षाव्यवस्थांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.