कर्जतमध्ये शेजारणीने 2 वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा घोटला...; कारण ऐकून पोलिसांच्या डोळ्यात पाणी

Neral Crime News: नेरळमध्ये एक मानवतेला काळिमा फासणारी एक घटना घडली आहे. शेजारणीने अवघ्या अडीच वर्षांच्या चिमुरड्याची हत्या करण्यात आली आहे. आरोपी जयवंता गुरुनाथ मुकणे असं या आरोपी महिलेचे नाव असून तिने नेरळ पोलिसांसमोर हत्येची कबुलीदेखील दिली आहे. तर, जयदीप गणेश वाघ या अडीच वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा आवळून खून करण्यात आला आहे. आरोपी महिलेने पोलिसांना दिलेली कबुलीदेखील धक्कादायक आहे.
चिमुरड्याचे आई वडील गणेश वाघ आणि पुष्पा वाघ हे मजुरीकरुन घर चालवतात. दोघंही मजुरीसाठी गेले असताना मुलं घरात खेळत होते. त्याचवेळी शेजारी राहणाऱ्या महिलेने रागातून जयदीपला उचलून नेले आणि त्याचा गळा आवळून त्याला ठार मारण्यात आले. सुरुवातीला मुलगा बेशुद्ध असल्याचे भासवत नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचा बनाव आरोपीने केला.
मात्र मुलगा काहीच हालचाल करत नाही हे पाहून पालकांना संशय आला. त्यांनी मुलाला कळंब येथील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत असल्याची घोषित केले. तेव्हा पालकांनी त्यांच्या परंपरेनुसार त्याचे अंत्यसंस्कार केले. मात्र एका स्थानिक नागरिकाने पोलिसांना याबाबत गुप्तपणे माहिती दिली.
माहिती मिळताच पोलिसांनी पुरलेला मृतदेह पुन्हा बाहेर काढून जे.जे रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तेव्हा मुलाचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
याआधी देखील आरोपी महिलेने मुलीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मृत चिमुरड्याच्या मोठ्या बहिणीलादेखील मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो प्रयत्न फसला म्हणून तिने दुसऱ्या दिवशी मुलाला एकटं गाठून त्याचा जीव घेतला. मात्र पोलिसांच्या सतर्कतेमुळं आरोपी महिलेचा गुन्हा उघडकीस आला.
शेजारची मुलं माझ्या मुलांना मारतात म्हणून मी त्याचा जीव घेतला, अशी धक्कादायक कबुली आरोपीने दिली आहे. आरोपी महिलेलादेकील तीन मुलं असून दोन जुळी मुलं दीड वर्षांची आहेत. तर, एक मोठा मुलगा बहिणीला दत्तक देण्यात आला आहे.
