Marathi News
कर्जतमध्ये शेजारणीने 2 वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा घोटला...; कारण ऐकून पोलिसांच्या डोळ्यात पाणी

Neral Crime News: रायगडमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली असून शेजारच्या महिलेनेच दोन वर्षांच्या चिमुरड्याचा जीव घेतला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 16, 2025, 11:13 AM IST
कर्जतमध्ये शेजारणीने 2 वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा घोटला...; कारण ऐकून पोलिसांच्या डोळ्यात पाणी
Raigad Crime News 2 year old child murdered by Neighbour in karjat

Neral Crime News: नेरळमध्ये एक मानवतेला काळिमा फासणारी एक घटना घडली आहे. शेजारणीने अवघ्या अडीच वर्षांच्या चिमुरड्याची हत्या करण्यात आली आहे. आरोपी जयवंता गुरुनाथ मुकणे असं या आरोपी महिलेचे नाव असून तिने नेरळ पोलिसांसमोर हत्येची कबुलीदेखील दिली आहे. तर, जयदीप गणेश वाघ या अडीच वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा आवळून खून करण्यात आला आहे. आरोपी महिलेने पोलिसांना दिलेली कबुलीदेखील धक्कादायक आहे. 

चिमुरड्याचे आई वडील गणेश वाघ आणि पुष्पा वाघ हे मजुरीकरुन घर चालवतात. दोघंही मजुरीसाठी गेले असताना मुलं घरात खेळत होते. त्याचवेळी शेजारी राहणाऱ्या महिलेने रागातून जयदीपला उचलून नेले आणि त्याचा गळा आवळून त्याला ठार मारण्यात आले. सुरुवातीला मुलगा बेशुद्ध असल्याचे भासवत नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचा बनाव आरोपीने केला. 

मात्र मुलगा काहीच हालचाल करत नाही हे पाहून पालकांना संशय आला. त्यांनी मुलाला कळंब येथील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत असल्याची घोषित केले. तेव्हा पालकांनी त्यांच्या परंपरेनुसार त्याचे अंत्यसंस्कार केले. मात्र एका स्थानिक नागरिकाने पोलिसांना याबाबत गुप्तपणे माहिती दिली. 

माहिती मिळताच पोलिसांनी पुरलेला मृतदेह पुन्हा बाहेर काढून जे.जे रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तेव्हा मुलाचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. 

आरोपीने केलेला मुलीला मारण्याचा प्रयत्न

याआधी देखील आरोपी महिलेने मुलीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मृत चिमुरड्याच्या मोठ्या बहिणीलादेखील मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो प्रयत्न फसला म्हणून तिने दुसऱ्या दिवशी मुलाला एकटं गाठून त्याचा जीव घेतला. मात्र पोलिसांच्या सतर्कतेमुळं आरोपी महिलेचा गुन्हा उघडकीस आला. 

महिलेची धक्कादायक कबुली

शेजारची मुलं माझ्या मुलांना मारतात म्हणून मी त्याचा जीव घेतला, अशी धक्कादायक कबुली आरोपीने दिली आहे.  आरोपी महिलेलादेकील तीन मुलं असून दोन जुळी मुलं दीड वर्षांची आहेत. तर, एक मोठा मुलगा बहिणीला दत्तक देण्यात आला आहे. 

FAQ

प्रश्न1: नेरळमध्ये कोणती माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे?

उत्तर: शेजारी राहणाऱ्या महिलेने अवघ्या अडीच वर्षांच्या चिमुरड्याची गळा आवळून हत्या केली आहे.

प्रश्न 2: आरोपी महिलेने चिमुरड्याची हत्या कोणत्या वेळी केली?

उत्तर: जयदीपचे आई-वडील मजुरीसाठी बाहेर गेले असताना, मुलगा घरात खेळत होता, त्याच वेळी शेजारील आरोपी महिलेने रागातून त्याला उचलून नेले आणि त्याचा जीव घेतला.

प्रश्न 3: हत्येनंतर आरोपी महिलेने काय बनाव केला?

उत्तर: आरोपीने मुलगा बेशुद्ध पडला असल्याचे भासवत, त्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचा बनाव केला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

