कर्जत- भिवपुरी स्थानकादरम्यान घडली थरकाप उडवणारी घटना, प्रवाशाला थेट गाडीबाहेर फेकले, कारण...

Raigad Crime News: मध्य रेल्वेच्या कर्जत-भिवपुरी स्थानकादरम्यान एक काळीज हादरवणारा प्रकार समोर आला आहे. धावत्या ट्रेनमधून एका प्रवाशाला थेट गाडीबाहेर फेकल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली असून या प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे. कर्जत रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून कारवाईची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.
मध्य रेल्वेच्या कर्जत-भिवपुरी स्थानकादरम्यान कोणार्क भुवनेश्वर एक्स्प्रेसमधून बसण्याच्या वादातून थेट प्रवाशाला लाथ मारुन एक्स्प्रेस बाहेर फेकले. धावत्या गाडीतून प्रवाशाला बाहेर फेकल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. कर्जत रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला ठाणे स्टेशनवरून ताब्यात घेतलं आणि मंगळवारी सायंकाळी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.
आरोपी मंगेश दसोरे अकोला- पुणे- मुंबई असा प्रवास करत होता. त्याचवेळी विनोद कांबळे आणि त्याचा मित्र हा मुंबई दर्शन करण्यासाठी जात असताना दरवाजात बसण्यावरून वाद झाला आणि रागाच्या भरात आरोपी मंगेशने विनोदच्या लाथ मारून त्याला गाडी बाहेर फेकल. ही घटना मंगळवारी पहाटे सव्वादोनच्या सुमारास घडली. जखमी अवस्थेत विनोदला कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान विनोदचा मृत्यू झाला.
विरारमध्ये अंडर कन्स्ट्रक्शन असणाऱ्या इमारतीवरून दोन विद्यार्थ्यांनी काल सोमवारी रात्रीच्या सुमारास उडी घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या तरुणांची ओळख पटली असून श्याम सनद घोरई 20, व आदित्य रामसिंग 21 अशी त्यांची नावे असून ते नालासोपारा परिसरात राहणारे आहेत. विरारच्या बोळींज येथील सुपर होम या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीच्या १८ व्या मजल्यावरून उडी मारून त्यांनी आत्महत्या केली असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र दोघांचा मृत्यू हा संशयास्पद वाटत असल्याचे नागरिकाचे म्हणणे आहे.
उत्तर: मध्य रेल्वेच्या कर्जत-भिवपुरी स्थानकादरम्यान धावत्या कोणार्क भुवनेश्वर एक्स्प्रेसमधून एका प्रवाशाला आरोपीने लाथ मारून गाडीबाहेर फेकले. हा प्रकार बसण्याच्या वादातून झाला असून, जखमी प्रवाशाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. ही घटना मंगळवारी पहाटे सव्वादोनच्या सुमारास घडली.
उत्तर: पीडिताचे नाव विनोद कांबळे आहे, जो मुंबई दर्शनासाठी जात असताना त्याचा मित्रासोबत प्रवास करत होता. आरोपीचे नाव मंगेश दसोरे आहे, जो अकोला-पुणे-मुंबई असा प्रवास करत होता. दरवाजात बसण्यावरून वाद झाला आणि रागाच्या भरात आरोपीने पीडिताला गाडीबाहेर फेकले.
उत्तर: घटना कर्जत-भिवपुरी स्थानकादरम्यान मध्य रेल्वेवर घडली. वेळ मंगळवारी (८ ऑक्टोबर २०२५) पहाटे सव्वादोनच्या सुमारास होती. जखमी विनोदला कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.