रायगडावरील Video व्हायरल! 'पैसे घेता मग सुविधा कुठंयत?' Toilet नसल्यानं महिलेने पुरातत्त्व विभागालाच विचारला जाब

Raigad Fort News : किल्ले रायगडावरील स्वच्छतेचा बोजवारा. महिलेने पुरातत्त्व विभागाला धारेवर धरत विचारला जाब. पैसे घेता मग सुविधा कुठं आहेत? महिलेचा खडा सवाल.
Raigad Fort News : स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडावर दरवर्षी, दर दिवशी मोठ्या संख्येनं शिवभक्त आणि पर्यटक येत असतात. गडकिल्लेप्रेमीसुद्धा इथं येतात. मात्र अनेकदा इथं येणाऱ्यांना महत्त्वाच्या सोयीसुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. आतापर्यंत या मुद्द्यावर बरीच मंडळी शांत राहिली, मात्र इथं आलेल्या एका महिलेनं पुरातत्त्वं विभागाला चांगलंच धारेवर धरलं. या प्रसंगाचा व्हिडीओसुद्धा समोर आला आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा, सोबतच बेजबाबदार कारभाराचा घाणेरडा चेहराही समोर आला.
रायगडावरील स्वच्छतागृहांची भयावह अवस्था आणि महिलांच्या स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे केलेलं पूर्ण दुर्लक्ष उघड करणारा एक संतापजनक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. जिथं व्हिडीओमध्ये एका महिलेनं पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर अक्षरशः प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. 'तुम्ही पैसे घेता मग सुविधा कुठं आहेत?' असा सवाल या महिलेनं केलाय. 'आमच्यासाठी रायगडचे पावित्र्य महत्त्वाचं आहे, इथं महिलांनी उघड्यावर बसायचं का? तुमच्या आई बहिणींना तेच सांगाल का?' अशा भाषेत महिलेनं व्यवस्थेचा पाणउतारा केला.
गडावर जाताना आकारल्या शुल्काच्या बाबतीत कोणतीही हयगय केली जात नाही. मात्र इथं सुविधांच्या बाबतीत सपशेल दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं भयाण चित्र पाहायला मिळत आहे हा मुद्दाही महिलेनं लक्षात आणून दिला. विशेष म्हणजे, या प्रश्नांवर कर्मचाऱ्यांकडे कोणतंही ठोस उत्तर नव्हतं. जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न, उडवाउडवीची उत्तरं आणि जबाबदार यंत्रणेची बेफिकीरी या व्हिडीओत स्पष्ट दिसून आली. लाखो नेटकऱ्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला असून त्याला प्रतिसाद देत रायगडावरील सुविधांच्या अनुपलब्धता आणि त्यामुळं गडाच्या पावित्र्याशी होणारी तडजोड यावर स्पष्ट मतं मांडली. तेव्हा आता किमान या व्हिडीओनंतर तरी इथवर सुविधा पोहोचणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या उद्देशाने नुकतीच किल्ले रायगडावरील गंगासागर तलाव गाळ स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली होती. कोकण कडा मित्र मंडळ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. वाढत्या पर्यावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक वास्तू व परिसर संवर्धनासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढावा हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आलं. या मोहिमेत दुर्गप्रेमी, इतिहास अभ्यासक, स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. मात्र अशा मोहिमांसमवेत गडावर येणाऱ्यांसाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच प्रवेश शुल्क आणि तत्सम गोष्टींवर लक्ष द्यावं असाच सूर एकमतानं आळवला जात आहे.