मोठी बातमी! रायगड जिल्ह्यात भाकरी फिरणार; पालकमंत्री पद शिवसेनाला जाणार?

Raigad News : रायगडच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींचे संकेत. सुनील तटकरेंना धक्का बसणार? शिवसेना एकाएकी ठरतेय हिरो. काय आहे पालकमंत्रीपदाचा वाद? आताच्या क्षणाची मोठी बातमी.
Raigad Palakmantri post likely going to shiv sena marathi news: (Raigad News) महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सत्ताधारी भाजपपेक्षा मित्रपक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादीचीच चर्चा अधिक प्रमाणात होत आहे. राष्ट्रवादीमध्ये असणारे अंतर्गत मतभेद, बड्या नेत्यांवर कमी झालेला जबाबदाऱ्यांचा भार, या सर्व परिस्थितीमध्येच रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.
सूत्रांच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पद शिवसेनाला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची 16 जागांची निवडणूक येत्या काळात होणार आहे. या 16 जागांपैकी रायगड-रत्नागिरीची जागा ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुटण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रायगड-रत्नागिरी ची स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा सोडण्यास रायगडमधील शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचा विरोध असल्याचच स्पष्ट होतंय. मात्र, यावर तोडगा म्हणून रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद हे शिवसेनेला देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे.
रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्याची विधानपरिषदेची स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सुनील तटकरे यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे लढवण्याची दाट शक्यतासुद्धा वर्तवण्यात येतेय. यासंदर्भातील प्राथमिक चर्चा ही राष्ट्रवादी चे नेते सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी केली असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान दुसरीकडे अशाही चर्चा आहेत, की पक्षात सुनी तटकरेंचं महत्त्वं कमी झाल्यामुळं अदिती तटकरेंना याचा फटका बसला जाऊ शकतो. परिणामी जवळपास अडीच वर्षांपासून पालकमंत्रीपदाचं घोंगडं भिजत, पडलेलं असतानाच आता अखेर यावर कोणत्या स्वरुपात तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
जवळपास मागील काही वर्षांमध्ये रायगड जिल्हा शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या संघर्षाचं केंद्र ठरला आहे. यामध्ये शिंदे गट आणि तटकरे असा थेट संघर्ष दिसून आला. ज्या कारणामुळं इथं पालकमंत्रीपदी कोणाचीच नियुक्ती झाली नाही. महायुतीच नव्हे, तर मविआच्या सत्तेदरम्यानसुद्धा रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून वादानं डोकं वर काढलं होतं. आता यावेळी असणाऱ्या वादामध्ये खरंच हे पालकरमंत्रीपद शिवसेनेकडे जातं का? यावर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असेल.
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 16 जागांची निवडणूक राज्यात पुन्हा होणार आहे. या 16 पैकी पुणे मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लढवणार असून, सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं पुणे जिल्हापरिषदेवरी वर्चस्व आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील एकूण सदस्य संख्येपैकी 344 सदस्य संख्या ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहे. तर, भाजपची पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील सदस्य संख्या ही 306 इतकी आहे. त्यामुळे पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लढवणार असल्याची सूत्रांची माहिती