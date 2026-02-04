'दहा वेळा तुमच्याकडे आलो ओssss'; ज्येष्ठ नागरिक अधिकाऱ्यांसमोरच अर्धनग्न, नगर परिषदेला गांधीगिरी करत शिकवला धडा!

समृद्धी कोल्हे, झी मीडिया, खोपोली : (Raigad News) खोपोली नगर परिषदेच्या ढिसाळ आणि निष्क्रिय कारभारामुळे एका 67 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला अक्षरशः अंगावरील कपडे उतरवून न्यायासाठी आंदोलन करावं लागलं आहे.
खोपोली शहरातील शिळफाटा येथील रहिवासी कस्तुरचंद चुनाजी राठोड (वय 67) हे गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांच्या घरासमोरील गटार बांधकामासाठी नगर परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत. तब्बल 100 वेळा फेऱ्या मारूनही नगर परिषद प्रशासनाने त्यांच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सततच्या फेऱ्या, प्रशासनाची टाळाटाळ आणि प्रशासनाच्या मुजोरीला कंटाळून राठोड यांनी खोपोली नगर परिषदेचे नगर अभियंता अनिल वाणी यांच्या कार्यालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी थेट राठोड थेट अभियंत्यांसमोर अर्धनग्न झाले आणि खऱ्या जीवनात गांधीगिरीच्या माध्यमांतून त्यांनी हे आंदोलन केलं. “अधिकाऱ्यांची पोटं भरत नसतील तर आमचे कपडे घ्या, पण आमची कामं करा,” असा संतप्त सूर आळवत प्रशासकीय व्यवस्थेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत आपली व्यथा मांडली.
एका ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायासाठी अशा टोकाच्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणं हे खोपोली नगर परिषदेच्या अमानवी आणि बेजबाबदार कारभाराचं जिवंत उदाहरण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत असून या घटनेनंतर तरी नगर परिषद प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होते की नाही, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत तात्काळ गटाराचे काम सुरू करावे, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अभिनेता संजय दत्त, दिलीप प्रभावळकर यांच्या मध्यवर्ती भूमिका असणारा 'लगे रहो मुन्नाभाई' हा चित्रपट आठवतोय का? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी उपदेश केल्याप्रमाणं अहिंसेच्या मार्गानं विरोधप्रदर्शन करणारा 'मुन्नाभाई' आणि त्यानं इतरांना केलेली मदत या चित्रपटाच्या निमित्तानं कमालीची लोकप्रिय झाली. इतकंच काय, तर आजही हा चित्रपट अनेकांच्याच आवडीचा. त्यातल्याच एका दृश्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आपल्या पेन्शनच्या कामासाठी बँकेत गेले असता तिथं अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांना कंटाळून अखेर नाईलाजानं ते भर गर्दीतच कपडे उतरवण्यास सुरुवात करतात आणि अधिकाऱ्याला त्याच्या कृत्यासाठी खजिल करत अखेर 'गांधीगिरी'नं आपलं काम करून घेतात. काहीसा हाच मार्ग खोपोलीतील आजोबांनीही अवलंबला. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्यावर ही वेळ येणं ही अतिशय गंभीर बाब असून, प्रशासनानं किमान सामाजिक भान आणि आपल्या पदाची जबाबदारी ओळखत काम करावं, जनतेच्या हिताची कामं करत भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावा हीच मागणी आता जोर धरू लागली आहे.