/निसर्ग विरुद्ध मानव! पावसाळ्यात अघटिताचे संकेत; कोकणातील कोणत्या गावांचं अस्तित्वं धोक्यात?

Landslide Risk : पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाच एकिकडे या पावसाची प्रतीक्षा होतेय तर, दुसरीकडे याच पावसामुळं ओढावणारं संकट नेमकं किती धोकादायक ठरू शकतं याचीसुद्धा चिंता यंत्रणांना आणि नागरिकांना लागली आहे.
प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, अलिबाग : (Raigad News) मान्सून तोंडावर असतानाच या आनंदसरींकडे सर्वजण आता डोळे लावून बसले आहेत. थोड्याच दिवसांनी ओसाड पडलेले माळरान, वाळलेल्या गवतांची पठारं पुन्हा एकदा हिरवीगार होती, डोंगरमाथे पुन्हा हिरवी लकाकी मिरवतील. मात्र याच पावसाळ्यामध्ये निसर्गाचं दुसरं रुप किती घातक होऊ शकतं याकडे मात्र दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही. कारण, पावसासोबतच पूर, अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ, दरड अशी अनेक संकटं कधी ओढवतील याचा काही नेम नाही. कोकणात सध्या याच पावसाच्या दुसऱ्या बाजूमुळं काहीशी दहशत पाहायला मिळत आहे. जिथं काही गावं धोक्यात येऊ शकतात असे संकेत मिळत आहेत.
पावसाळा जवळ येत असताना रायगड जिल्ह्यात दरडींचा धोका पुन्हा गडद होताना दिसत आहे. मागील 10 वर्षांत इथं दरडप्रवण गावांची संख्या तब्बल 103 वरून 392 वर पोहोचली. मुख्य म्हणजे यामागे फक्त नैसर्गिक नव्हे तर मानवनिर्मित कारणंही संकटांना बोलावणं धाडण्यास कारणीभूत ठरली. यामध्ये प्रामुख्यानं डोंगर पोखरणं, अनियंत्रित बांधकामं आणि बेसुमार वृक्षतोड यामुळे डोंगररांगा दिवसेंदिवस अधिक कमकुवत होत असून, त्याचा थेट परिणाम दरडी कोसळण्यासारख्या भयंकर घटनांमध्ये वाढ होण्याच्या स्वरुपात दिसत आहे. विशेषतः डोंगरमाथा आणि पायथ्याशी वाढलेली वस्ती दरडप्रवण क्षेत्रांमध्ये धोक्याची रेषा अधिक गडद करत आहे.
रायगड जिल्ह्यात दरडीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण इतर नैसर्गिक आपत्तींपेक्षा अधिक असल्याने प्रशासनाने यंदा “आपत्तीपूर्व तयारी”वर भर देत आहे. ज्यामध्ये संभाव्य धोके ओळखून गावनिहाय सर्वेक्षण, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि संवेदनशील भागांचे मॅपिंग यावर काम सुरू आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत असून, स्थलांतर, तात्पुरती निवारा केंद्रे, सतर्कता यंत्रणा आणि तातडीच्या मदतीची तयारी केली जात आहे.
जिल्ह्यातील 392 दरडग्रस्त गावांपैकी सर्वाधिक 140 गावं पोलादपूर तालुक्यात आहेत, तर महाडमध्ये 121 गावे धोक्याच्या छायेत आहेत. उर्वरित तालुक्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात धोका कायम आहे. डोंगराळ भौगोलिक रचना, अतिवृष्टी आणि मानवी हस्तक्षेप यामुळे हे भाग अधिक संवेदनशील ठरत आहेत.
रायगड जिल्ह्याने याआधीही दरडींचं विध्वंसक रूप अनुभवलं असून, 2005 मधील मुसळधार पावसात महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये दरडी कोसळून सुमारे 300 जणांचा बळी गेला होता. 2015 मध्ये नेरळ परिसरातील दुर्घटना, तर 2021 मध्ये महाड तालुक्यातील तळिये गावातील भीषण भूस्खलनात 84 जणांचा मृत्यू—या घटनांनी संपूर्ण राज्य हादरल. त्याच काळात पोलादपूर आणि इतर भागांतील दुर्घटनांमध्येही मोठी जीवितहानी झाली होती. ज्यामुळं “आपत्ती आली की मदत” या पद्धतीऐवजी आपत्ती येण्यापूर्वी प्रतिबंध हा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
प्रशासनाने दरडींसारख्या घटनांवर ॲक्शन प्लॅन तयार केला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी खरं आव्हान आहे. धोकादायक ठिकाणी बांधकामांवर नियंत्रण, वृक्षतोड रोखणे, पर्यावरणपूरक विकास आणि नागरिकांचे पुनर्वसन या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या तरच दरडींचं संकट कमी होऊ शकतं. दरडग्रस्त गावांची संख्या ही केवळ आकडेवारी नसून, येणाऱ्या पावसाळ्यापूर्वीचा गंभीर इशारा आहे.