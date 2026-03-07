Raigad News : रायगड जिल्ह्यातील कोणत्या गावात हळदी समारंभातील दारू, मटण बंद? लग्न समारंभातील खर्चिक प्रथांना मूठमाती

प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, महाड : (Raigad News) लग्नकार्यावर होणारा वारेमाप खर्च टाळण्यासाठी महाडच्या वहूर उगवती वाडीतील महिलांनी पुढाकार घेतला आगे. लग्न कार्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या खर्चिक प्रथांना मूठमाती देण्याच्या दृष्टीने महिलानी महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. लग्नात पाहुणे, नातेवाईक यांच्यासाठी कपडे खरेदी म्हणजेच बस्ता बांधण्याची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. लग्नात हळदी समारंभात मटण, चिकन, दारू यावर देखील पैशांची उधळपट्टी होत. शिवाय यातून वादाचे प्रसंग घडतात आणि प्रसंगी तणावही निर्माण होतो, ज्यामुळं ही प्रथा देखील बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
लग्न ..... दोन व्यक्ती , कुटुंबं आणि संस्कृतींना जोडणारी एक कायदेशीर सामाजिक संस्था. जी प्रेम , भावनिक आधार आणि आणि भागीदारीवर आधारीत पवित्र बंधन मानले जाते. परंतु हे दोन जीव एकत्र येत असताना दोन्ही कुटुंब त्यावर अनावश्यक खर्च करत असतात. कधी खोटया प्रतिष्ठेपायी तर कधी समाजाच्या बंधनाखाली नाईलाजास्तव पैशांची उधळपटटी केली जाते. पै पाहुण्यांच्या मानपान ठेवण्यात, कपडालत्ता खरेदी करण्यात, जेवणावळी घालण्यात दोन्ही बाजूची मान अनेकदा खर्चाच्या ओझ्याखाली दबण्याची वेळ येते.
महाडमधील वहूर उगवती वाडी या गावातील महिलांनी मात्र गावकीत निर्णय घेवून लग्न समारंभातील उधळपट्टीवर निर्बंध आणले आहेत. लग्नात बस्ता बांधायचा नाही, चिकन मटणाच्या जेवणावळी, दारूपाटर्या करायच्या नाहीत असा निर्णय या महिलांनी घेतला आहे.
लग्न समारंभात वारेमाप खर्च करण्याचा निर्णय वैयक्तिक असला तरी यातून पैशाची मोठया प्रमाणावर नासाडी होत असते. आयुष्यात लग्न एकदाच होते या शब्दाच्या आडून भरजरी पोषाख, भव्य सजावट, प्री वेडींग शूट थीम वेडींग यात पैसा, वेळ आणि श्रमांचा अपव्यय होतोच पण पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्याने कर्जबाजारीपणा वाढतो. अशावेळी वहूर उगवती वाडीतील महिलांनी घेतलेल्या निर्णयाचे परीसरात स्वागत होत आहे.
लग्न समारंभात होणाऱ्या अनावश्यक खर्चावर विचामंथन होणे गरजेचे आहे.यासाठी सर्वांनी पुढं येणं जसं गरजेचं आहे तसंच याबाबत सामाजीक प्रबोधनदेखील आवश्यक आहे. वहुरच्या महिलांनी घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आणि अनुकरणीय आहे एवढं मात्र नक्की.