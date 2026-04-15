Explained : शब्दन् शब्द वाचा! नैतिक जबाबदारी, सामाजिक भान विसरलात? प्री वेडिंग शूटवरून संभाजीराजे छत्रपतींचा संतप्त सवाल

Raigad Fort news Pre Wedding Shoot : स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावर करण्यात आलेलं प्री वेडिंग शूट आणि त्यावरून माजलेलं वादंग आता थेट छत्रपतींच्या कानावरही पोहोचलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 15, 2026, 08:00 AM IST
Raigad Fort news Pre Wedding Shoot : किल्ले रायगडावर दरवर्षी, दर दिवशी गड पाहण्यासाठी येणाऱ्या शिवप्रेमींचा आकडा मोठा असतो. इथं येऊन अतिशय कुतूहलानं गड पाहण्यापासून त्याचा इतिहास जाणून घेण्याचाच अनेकांचा प्रयत्न असतो. मात्र लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या या दिवसांमध्ये काही मंडळी किल्ल्यावर व्हिडीओ शूट करत ते सोशल मीडियावर पोस्ट करतात आणि आता तर रायगडावर याचीच मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं शिवप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं समाधीस्थळ आणि स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावर प्री वेडिंग शूट करण्यात आलं आणि या शूटचा व्हिडीओ सोशल मीजडियावर समोर आला, त्यानंतर हे वादंग माजत थेट राजकीय वर्तुळापासून ते अगदी छत्रपतींच्या वंशजांच्या कानावरही ही बाब पोहोचली आणि त्यांनीही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

प्री वेडिंग शूटचा व्हिडीओ पाहता त्यामध्ये तरुण आणि तरुणी गडावर समाधीस्थळापाशी दिसत असून, छायाचित्रकारसुद्धा तिथं दिसत आहेत. प्रथमदर्शनी रायरेश्वराच्या मंदिर परिसरातून समाधीस्थळापाशी नेणाऱ्या दरवाजात हे चित्रीकरण करण्यात येत असल्याचं व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळालं. ज्यानंतर हे चित्रीकरण करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सर्वच स्तरांतून करण्यात आली. खुद्द संभाजीराजे छत्रपती यांनीसुद्धा नाराजी व्यक्त केली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संभाजीराजेंनी एक पोस्ट लिहीत नैतिकता आणि सामाजिक भान आहे की नाही? असा थेट सवाल केला. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईतली सर्वात महागडी घरं कोण विकत घेतंय? Top 9 नावांची यादी समोर

 

संभाजीराजेंनी लिहिलेली पोस्ट जशीच्या तशी...

''दुर्गराज रायगडच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्टीला नियमच लावले पाहिजेत का ? आपली नैतिक जबाबदारी आणि सामाजिक भान काही आहे की नाहीच ?

लग्नापूर्वी व लग्न झाल्यानंतर कित्येक जोडपी गडावर येत असतात, यामध्ये काही वावगे नाही. परंतु या व अशा इतर काही गोष्टींचे रूपांतर आता इव्हेंट मध्ये होत असल्याचे प्रखरतेने दिसून येत आहे. प्री व पोस्ट-वेडिंग शूट आणि तत्सम गोष्टी राजसदर व समाधीस्थळी होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. दुर्गराज रायगड व त्यावरील सर्व वास्तू ही प्रेरणास्थळे आहेत, पर्यटनस्थळे नव्हेत! सोशल मीडियावर प्रदर्शन करण्यासाठी राजसदर व महाराजांच्या पवित्र समाधीस्थळी नाटकी व अनावश्यक गोष्टी करणे खरेच गरजेचे आहे का ? 

रायगडावर खाजगी इव्हेंट सदृश फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफी रोखण्यासाठी पुरातत्व विभागाचे नियम अस्तित्त्वात आहेत, त्याची सक्त अंमलबजावणी करण्यात यावी, याबाबत पुरातत्व विभागास सूचना दिलेल्या आहेत. पण प्रत्येक गोष्टीला नियम लावण्यापेक्षा शिवभक्त म्हणून आपणही सामाजिक भान जपणे ही प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे.''

प्री वेडिंग शूट प्रकरणी मंत्री भरत गोगावले आक्रमक 

किल्ले रायगडावरील प्री वेडिंग शूट प्रकरणी मंत्री भरत गोगावलेसुद्धा आक्रमक झाले. गोगावले यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून संबंधितांवर कारवाईचे संकेत दिले. अशा प्रकारांना रायगडावर स्थान नाही. रायगडाचे पावित्र्य जपलं पाहिजे. शासनाने अशा प्रकारच्या शुटिंग वर बंदी घातली पाहिजे अशी मागणी गोगावले यांनी केली आहे. त्या ठिकाणी कर्तव्यावर असलेले पोलिस आणि सुरक्षा रक्षक यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असंही गोगावले यांनी सांगितलं. 

किल्ले रायगडावरील सुरक्षा व्‍यवस्‍थेत हेळसांड

एकिकडे प्री वेडिंगचं प्रकण वादाचा विषय ठरत असतानाच स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावरील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत हेळसांड होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. गडावरील सर्व 59 सीसीटीव्ही कॅमेरे सध्या बंद अवस्थेत असल्याचं उघड झालं आहे. देखभाल व दुरुस्तीच्या अभावामुळे ही यंत्रणा पूर्णपणे नादुरुस्त झाली असल्यानं सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्‍यान हे सीसीटीव्‍ही कॅमेरे तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आदेश जिल्‍हाधिकारी यांनी दिले आहेत. रायगड प्राधिकरण आणि पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने गडावर विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. पूर्वी हत्तीखाना परिसरात यंत्रणेचे कंट्रोल युनिट कार्यरत होते. मात्र, उत्खननातून सापडलेल्या वस्तूंचे संग्रहालय येथे उभारण्यात आल्याने कंट्रोल रूम अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हे काम अपूर्णच राहिल्याने संपूर्ण यंत्रणा बंद पडल्याची बाब समोर आली आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

पैसे खाण्यासाठी पायजाम्याचा नाडा एकदा सोडल्यावर लाज कसली बा...

महाराष्ट्र बातम्या