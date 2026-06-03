/प्रवेशबंदी! मुंबई-गोवा महामार्गावर 5-6 जूनसाठी नवी नियमावली लागू; आठवडी सुट्टीलाच पंचाईत होणार?

Mumbai Goa Highway News : मुंबई- गोवा महामार्गावर पेण, वडखळ आणि खारपाडा टोलनाका इथं मागील काही दिवसांपासून शनिवार- रविवारी बऱ्याच प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातच चालू आठवड्यामध्ये 5 आणि 6 जूनरोजी रायगड क्षेत्रामध्ये नव्यानं काही वाहतूक नियम लागू करण्यात येणार असल्यामुळं प्रवास करणाऱ्यांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणार आहे. परिणामी हे नवे नियम आणि प्रवासासंदर्भातील अपडेट पाहूनच प्रवासाचे बेत आखण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यासाठी हे बदलवजा नियम लागू असतील. त्यामागचं निमित्त आहे यंदाच्या वर्षी पार पडणारा शिवराज्याभिषेक सोहळा.
स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावर 5- 6 जून रोजी होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त यंदासुद्धा लाखो शिवभक्तांच्या उपस्थितीची शक्यता आहे. ज्यामुळं वस्तूस्थिती पाहता रायगड जिल्हा प्रशासनाने इथं विशेष वाहतूक नियोजनाची आखणी केली आहे. गडावर पार पडणारा राज्याभिषेक सोहळा सुयोग्य पद्धतीनं आणि सुरक्षितरित्या पार पडावा आणि या भागात वाहतूक कोंडीची समस्या डोकं वर काढू नये याचसाठी मुंबई-गोवा महामार्गावर काही बदल लागू करण्यात येतील. ज्याअंतर्गत निर्धारित कालावधीसाठी या मार्गावर जड-अवजड वाहनांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात बंदी लागू असेल. 5 जूनला सायंकाळी 4 वाजल्यापासून 6 जूनला रात्री 10 वाजेपर्यंत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असेल.
शिवराज्याभिषेक सोहळ्यादरम्यान पार पडणाऱ्या सोहळ्यासाठी येणारी वाहनं आणि या मार्गानं जाणाऱ्या इतर वाहनांमुळं प्रवाशांना गैरसोय होऊ नये यासाठी वाहतुकीचं नियोजन करत काही पर्यायी रस्ते सुचवण्यात आले आहेत. ज्यानुसार 5 जून रोजी संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून ते 6 जून रात्री 10 वाजेपर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गावर वाकणफाटा- नागोठणे ते कशेडी घाट या मार्गावर अवजड वाहतूक बंद असेल.
दरम्यानच्या काळात माणगाव-निजामपूर-पाचाड-रायगड किल्ला,माणगाव-ढालघरफाटा-पाचाड- रायगड किल्ला आणि महाड-नातेखिंड-पाचाड-रायगड किल्ला या प्रमुख मार्गांवर सर्व प्रकारच्या जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी असेल. मात्र यातून अत्यावश्यक सेवेच्या वाहनांना हा नियम लागू नसेल. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबतचे आदेश जारी करत माहिती दिली.
लक्षात घ्या, शिवराज्याभिषेक सोहळ्यादरम्यान किल्ले रायगडावर गॅस, स्टोव्ह किंवा चूल यासारख्या वस्तूच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाडचे प्रांताधिकारी ओमासे यांनी याबाबतच्या सूचना दिल्या. 5-6 जून असे दोन दिवस हे आदेश लागू असतील. राज्याभिषेक सोहळ्याला शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने रायगडावर येतात, त्याचवेळी इथं ठिकठिकाणी खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लावले जातात. जिथं गॅस, स्टोव्ह, चूल यांचा वापर केला जातो. अशावेळी गरम तेल सांडून किंवा गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन अपघाताची शक्यता असते. ज्यामुळं या गोष्टींच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र त्यामुळं व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.