ठाकरे अन् अजित पवारांची युती! शिंदे सेनेचा 'टप्प्यात कार्यक्रम' करण्यासाठी रात्रीच्या गुप्त भेटीनंतर..

Political News: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या राजधानीचा गड असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये आगळी-वेगळी युती पाहायला मिळणार आहे. महायुतीमधील अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची महाविकास आघाडीमधील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी युती होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आमदाराचा टप्प्यात कार्यक्रम करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील घटकपक्ष एकत्र आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
रायगडमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना एकत्र लढणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांची गुप्त बैठक पार पडली. बैठकीला दोन्ही पक्षाचे जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिंदे सेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी घारे आणि सावंत यांनी फिल्डिंग लावल्याचं सांगितलं जात आहे. कर्जत मतदारसंघात परिवर्तन विकास आघाडी विरुद्ध शिंदेंची शिवसेना आमने सामने येण्याची शक्यता आहे.
सुधाकर घारे (राष्ट्रवादी काँग्रेस - अजित पवार गटाचे रायगड जिल्हाध्यक्ष) आणि नितीन सावंत (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख) हे दोन नेते रायगड जिल्ह्यातील कर्जत मतदारसंघात राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आहेत. या दोघांमधील गुप्त बैठकीनंतर अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने (UBT) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आघाडी जाहीर केली आहे. ही आघाडी सत्ताधारी महायुतीला (भाजप-शिवसेना शिंदे गट-राष्ट्रवादी अजित गट) मोठा धक्का देणारी आहे आणि कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
1 नोव्हेंबर रोजी कर्जत येथील रेडिसन ब्लू हॉटेल (किंवा रेडियन ब्लू रिसॉर्ट) येथे घारे आणि सावंत यांची ही गुप्त बैठक पार पडली. दोन्ही पक्षांच्या जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील नेत्यांनी भाग घेतला. बैठकीत जागा वाटप, उमेदवार निश्चिती आणि एकजुटीने लढण्याची रणनीती ठरविण्यात आली.
रायगडमध्ये शिंदे गटाच्या शिवसेना आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीतील वाद तीव्र झाले आहेत. पालकमंत्री भरत गोगावले (शिंदे गट) आणि खासदार सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप वाढले. मागील विधानसभा निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष (अजित गट आणि उद्धव ठाकरे गट) एकमेकांविरुद्ध लढले, पण आता स्थानिक निवडणुकांसाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन महिन्यांपासून गुप्त चर्चा सुरू होत्या.
सुधाकर घारे: राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष म्हणून लढले, पण निसटता पराभव झाला. या आघाडीत ते प्रमुख भूमिकेत आहेत आणि कर्जत नगरपरिषदेसाठी उमेदवारीची शक्यता बोलली जाते.
नितीन सावंत: शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख आणि कर्जत तालुक्यातील प्रमुख नेते आहेत. गेल्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे गटाच्या तिकिटावर लढले आणि तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली. ते आघाडीच्या रणनीती आखण्यात सक्रिय आहेत आणि खोपोली किंवा माथेरान नगरपरिषदेसाठी उमेदवारीची चर्चा आहे.
दोघेही कर्जत मतदारसंघातील स्थानिक राजकारणी आहेत आणि ही आघाडी त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महत्वाकांक्षेला चालना देईल, असं म्हटलं जात आहे.
महायुतीला धक्का: ही युती महायुतीत फूट पाडणारी आहे. कोकणात भाजप आणि शिंदे गटाला नुकसान होईल, तर राज्य सरकारवर दबाव येईल.
निवडणुकीचे स्वरूप: ही आघाडी जिल्हा परिषद (6 जागा), पंचायत समिती (12 जागा) आणि कर्जत, खोपोली, माथेरान नगरपरिषद तसेच खालापूर नगरपंचायतीसाठी आहे. युतीच्या झेंड्याखाली लढून विजय मिळवण्याचा निर्धार.
भविष्यातील शक्यता: दिवाळीनंतर (3 नोव्हेंबर 2025 नंतर) अधिक जागा वाटपाची घोषणा अपेक्षित. यामुळे महाविकास आघाडीची ताकद वाढेल, अशी चर्चा आहे.