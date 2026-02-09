English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raigad ZP Parishad Result 2026 : रायगड जिल्ह्यात कोणी मारली बाजी, पाहा पंचायत समितीचा संपूर्ण निकाल

Raigad ZP Panchayat Samiti Winning List : राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणुका झाल्या आहेत. 9 फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्ह्याचा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निकाल हाती आले आहेत. रायगड पंचायत समितीचा निकाल नक्की कसा असेल? कोणत्या पक्षाने रायगडवर आपला झेंडा फडकावला आहे. याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 9, 2026, 06:24 PM IST
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी पार पडल्या आहेत. आतापर्यंत सगळे निकाल हाती आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 731 तर पंचायत समितीच्या 1462 जागांसाठी 7 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक झाली. आज 9 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर झाला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या 59 जागा आणि पंचायत समितीच्या 118 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल आज स्पष्ट झाले आहेत. या निवडणुकीत रायगडमध्ये तब्बल 69.91 टक्के मतदान नोंदवले गेले होते. ग्रामीण भागात मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून आला होता. रायगड जिल्ह्यातील पंचायत समिती ही पंचायत राज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यामधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. रायगड जिल्ह्यात एकूण 15 पंचायत समित्या आहेत. रायगडमध्ये कुणी सत्ता राखली आहे, पाहा. 

रायगड जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांची यादी

रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये खालील पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अलिबाग, उरण, पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, रोहा, सुधागड-पाली, माणगाव, तळा, म्हसळा, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड, पोलादपूर या पंचायत समिती कार्यरत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील 118 पंचायत समिती जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी आज, 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी पार पडली. 

कोणता पक्ष ठरला सर्वात मोठा 

रायगड जिल्ह्यात शिवसेना (शिंदे गट) हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून त्यांनी 14 पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी घेतली आहे. भाजप 6 पंचायत समित्यांमध्ये आघाडीवर आहे. महत्त्वाचे विजय/पराभव: कर्जत तालुक्यातील मोटे वेणगाव मतदारसंघातून शिवसेना (शिंदे गट) आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या सून श्वेता थोरवे यांचा पराभव झाला असून, तिथे उबाठा गटाच्या चित्रा ठाकरे विजयी झाल्या आहेत. अलिबागमध्ये आमदार महेंद्र दळवी यांच्या सून अदिती दळवी या चेंढरे मतदारसंघातून विजयी झाल्या आहेतएकूण 118 जागांपैकी शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीने अनेक ठिकाणी आपले वर्चस्व राखले आहे

रायगड पंचायत समिती विजयी उमेदवारांची यादी

१) अनिल जाधव (शिवसेना) – सवाने-धामणे पंचायत समिती गण
२) प्रेरणा सावंत (शिवसेना) – दासगाव पंचायत समिती
३) साबिरा पाचकर (शिवसेना) – दासगाव पंचायत समिती
४) लहू म्हात्रे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) – खरसई गण, पंचायत समिती
५) भाई शिंदे (शिवसेना) – खानाव गण, तळा पंचायत समिती
६) गौरी गडगे (शिवसेना) – वाशिवली पंचायत समिती
७) नेताजी पाटील (शिवसेना) – गोळप पंचायत समिती
८) प्रथमेश सावंत (अपक्ष) – माडखोल पंचायत समिती (सावंतवाडी)
९) अवनी राऊळ (अपक्ष) – माडखोल जिल्हा परिषद गट (सावंतवाडी)

अजित पवारांच्या आठवणीने अदिती तटकरे भावुक 

रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे. सगळीकडे विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात आहे. पण अजित पवारांच्या आठवणीने आदिती तटकरे भावूक झाल्या आहेत. रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करत दणदणीत विजय संपादन केला आहे. या विजयामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात जल्लोषाचे वातावरण असतानाच, एका भावनिक प्रसंगाने उपस्थित कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे डोळे पाणावले. निवडणुकीच्या यशानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे साहेब, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे व अनिकेत तटकरे यांना आदरणीय अजितदादांच्या आठवणीने अश्रू अनावर झाले. या यशाच्या शिखरावर असताना आदिती तटकरे यांना अजितदादांच्या मार्गदर्शनाची आणि त्यांच्या कौतुकाच्या थापेची उणीव प्रकर्षाने जाणवली. "दादा आज आपल्यात हवे होते," या भावनेने त्या अत्यंत भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले

