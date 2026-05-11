प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या! SILAS मुळे रेल्वे होणार अधिक सुरक्षित; Announcement ही बदलणार

Railway News Update Central Line: मध्य रेल्वेमधून होणारा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार असून यासाठी नवीन यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा इंटीग्रेट करण्याचं काम सध्या सुरु आहे.
Railway News Update Central Line: मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर सुरक्षित रेल्वे संचालन सुधारण्यासाठी मध्य रेल्वेने ईएमयूंमध्ये सिग्नल लोकेशन अनाउन्समेंट सिस्टीम (SILAS) अपग्रेड केली आहे. एका मोठ्या सुरक्षा उपक्रमांतर्गत, मोटरमनला त्रुटी-मुक्त रेल्वे संचालनात मदत करण्यासाठी सर्व ईएमयू ट्रेनच्या ड्रायव्हिंग कॅबमध्ये सिग्नल लोकेशन अनाउन्समेंट सिस्टीम (SILAS) अपग्रेड केली जात असल्याचं रेल्वेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय कामकाजातील 'Zero SPAD' (Signal Passed At Danger) या ध्येयाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क हे जागतिक स्तरावरील सर्वात व्यस्त रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. जिथे स्वयंचलित सिग्नलिंग प्रणालीद्वारे दररोज 2300 हून अधिक गाड्या धावतात. बहुतेक सिग्नल फक्त 400 ते 500 मीटर अंतरावर आहेत. सुमारे 400 सिग्नल उजव्या बाजूला किंवा अति उजवीकडे किंवा डाव्या बाजूला अथवा अति डाव्या बाजूला असल्यामुळे, मोटरमन प्रचंड दबावाखाली काम करतात, ज्यामुळे या प्रणालीमध्ये मानवी चुका होण्याची शक्यता वाढते.
SILAS ही एक जीपीएस-आधारित प्रणाली आहे. ही प्रणाली ट्रेनच्या थेट स्थानाच्या आधारे, येणाऱ्या सिग्नलचा क्रमांक आणि त्याचे स्थान डावी/अति डावीकडे/उजवी/अति उजवीकडे घोषित करून मोटरमनना मदत करते. ही प्रणाली सध्या संपूर्ण मुंबई विभागात अपग्रेडेशनच्या प्रक्रियेत आहे.
> सिग्नलजवळ पोहोचण्यापूर्वी 350 मीटर आणि 250 मीटर आधी सिग्नल क्रमांक आणि स्थानाची घोषणा करून सिग्नल अलर्ट दिला जातो.
> 'पिवळा' सिग्नल ओलांडल्यावर ऑडिओ अलर्ट दिला जातो, जो पुढील हिरवा/दुहेरी पिवळा सिग्नल येईपर्यंत "काळजी घ्या, पुढचा सिग्नल लाल आहे" अशी घोषणा वारंवार करतो.
> प्रत्येक मार्गावरील सर्व सिग्नल्सचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आणि स्थाने SILAS मध्ये आधीच लोड केलेली आहेत.
> ट्रेन मॅनेजर प्रवास सुरू करण्यापूर्वी योग्य मार्ग निवडतो. Down Local Line (धिमा मार्ग), Up Local Line (धिमा मार्ग), Down Through Line (जलद मार्ग), Up Through Line (जलद मार्ग), इत्यादी पर्याय निवडता येतात.
ट्रेन मॅनेजरने निवडलेल्या प्रवासानुसार, पोहोचण्याच्या 500 मीटर आणि 250 मीटर आधी पुढील थांबा स्टेशनची घोषणा केली जाते, उदा., "पुढील थांबा: ठाणे"
> मोटरमनला सहाय्य: सिग्नल आणि थांबण्याच्या स्थानकांसाठी रिअल-टाइम ऑडिओ अलर्ट प्रदान करते, ज्यामुळे ट्रेनच्या सुरक्षित संचालनास मदत होते.
> ड्रायव्हिंग बिहेवियर ॲनालिसिस (चालक वर्तन विश्लेषण): पिवळा सिग्नल, प्लॅटफॉर्म एंट्री, पीएसआर (PSRs) आणि न्यूट्रल सेक्शन्स यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी तात्काळ वेगाचे निरीक्षण करते. या डेटाचा उपयोग मोटरमनना सुरक्षितता आणि वाहन चालवण्याचे कौशल्य सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता केला जातो.
> रिअल-टाइम ट्रेन ट्रॅकिंग: ऑपरेशनल नियंत्रणासाठी ईएमयू (EMU) ट्रेनच्या थेट स्थानाचे आणि वेगाचे निरीक्षण करण्यास सक्षम करते.
मुंबई उपनगरीय मोटरमन अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत 'एकट्याने काम' करतात. कोणताही सिग्नल चुकणार नाही याची खात्री करून तणाव कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक को-पायलट म्हणून काम करण्यासाठी (SILAS) प्रणाली अपग्रेड केली जात आहे.