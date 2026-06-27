Add Zee Business As A Preferred Source
App

धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्याची खळबळजनक घटना मुंबईत घडली. या थराराक घटनेनंतर रेल्वे पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 27, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:32 PM IST
धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय
crime9 min ago
2
Mumbai news16 min ago
3
Blair Tickner22 min ago
4
cape verde41 min ago
5
Ketan Agrawal Case1 hr ago