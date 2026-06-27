धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

Kalyan News : लोकल ट्रेनही मुंबईची लाईफलाईन आहे. लाखो प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. पहाटेपासून अगदी रात्री उशीरापर्यंत लोकल ट्रेन धावत असतात. लोकल ट्रेनमध्ये नेहमीच प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना 29 जून रोजी घडली. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या घटनेनंतर कल्याण रेल्वे पोलिसांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने मोठा निर्णय घेतला.
29 जून रोजी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये केवळ दरवाजा बंद केल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून मयंक लोहार या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपी रोशन सुवर्णा याला पोलिसांनी 15 तासात अटक केली. यासाठी पोलिसांना मदत झाली ती आरोपीच्या टी-शर्टवरील एका लोगोची या लोगोमुळे आरोपीची ओळख पटवण्यात मदत झाली. आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी 400हून अधिक सीसीटीव्ही व्हिडिओ तपासले. अखेर आरोपीच्या टी-शर्टवरील लोगोच्या आधारे पोलीस संबंधित कंपनीपर्यंत पोलिस पोहोचले आणि त्यातून आरोपी रोशन सुवर्णची ओळख पटली. तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही विश्लेषण आणि बारकाईने केलेल्या तपासामुळे अवघ्या 15 तासांत आरोपीला अटक केली.
नालासोपारा लोकलमधील प्रवासी मयंक लोहार हत्याप्रकरणातील आरोपी रोशन सुवर्णा हा गेल्या दोन महिन्यांपासून बॅगेत चाकू घेऊन प्रवास करत असल्याचे त्याच्या चौकशीत समोर आले. पोलिस आता याप्रकरणी कसून चौकशी करत आहेत. तपासात त्याने दीड ते दोन महिन्यांपूर्वीच तो चाकू खरेदी केला होता. तो घरी वापरण्यासाठी घेतला. मात्र, तो घरी ठेवायचे राहून गेले, अशी माहिती दिली. मयांक लोहार हत्येप्रकरणी आरोपी रोशन सुवर्णा याला न्यायालयाने 30 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
अंधेरी बोरिवली दरम्यान धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर रेल्वे पोलिसांनी संपूर्ण उपनगरी रेल्वे मार्गावर सतर्कता वाढवली आहे. कल्याण रेल्वे पोलीस देखील ऍक्टिव्ह मोडवर आले असून कल्याण रेल्वे स्थानकावर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे .कल्याण रेल्वे पोलिसांनी तातडीने सुरक्षा उपाययोजना वाढवल्या आहेत. कल्याण रेल्वे स्थानकावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून संशयित प्रवाशांची झडती घेतली जात आहे. प्लॅटफॉर्म, प्रवेशद्वार आणि लोकल ट्रेनमध्येही पोलिसांकडून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.
लोकलचा दरवाजा अडवून उभं आता महागात पडतंय. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बाधा ठरणारे फेरीवाले, लोकलच्या दरवाजात अडथळा निर्माण करणारे प्रवासी तसेच रेल्वे परिसरात अनधिकृतपणे वावरणा-या व्यक्तिंविरोधात आरपीएफने धडक मोहिम सुरू केलीय. जानेवारी ते जून या सहिन्यांत नियमाचं उल्लंघन केलेल्या 15 हजार 589 जणांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून 40 लाखांचा दंड वसूल केला आहे.