रेल्वेने अडीच एकर जमीनीचा तुकडा 22,50,00,00,000 रुपयांना विकला; मुंबईत भारतातील सर्वात महागडा जमीन व्यवहार

मुंबईत भारतातील सर्वात महागडा जमीन व्यवहार झाला आहे. रेल्वेने अडीच एकर जमीनीचा तुकडा  22,50,00,00,000 रुपयांना विकला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 24, 2025, 09:13 PM IST
Railway Land In Mumbai Gets Record Rs 2250 Crore Rupees Bid : भारतातील सर्वात महागडा जमीन व्यवहार मुंबईत झाला आहे.  अडीच एकरच्या भूखंडाची किंमत काही कोटी किंवा जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपये किती असू शकते. पण मुंबईत रेल्वेचा अडीच एकरचा भूखंड 2,250 कोटी रुपयांना विकला गेला आहे.  रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रेल्वे भूविकास प्राधिकरणाने (RLDA) या भूखंडाचा लिलाव केला आहे. हा भूखंड दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी परिसरात आहे.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी बोली

एका अहवालानुसार, 2.5 एकरच्या प्राइम प्लॉटसाठी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बोली आहे. या बोलीने भारतातील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये दीर्घकालीन भाडेपट्टा हक्कांच्या लिलावासाठी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या लिलावात देशातील काही आघाडीच्या विकासकांनी हजेरी लावली होती, जी प्राइम शहरी जमिनीवरील गुंतवणूकदारांची स्पर्धा देखील यानिमित्ताने पहायाला मिळली. या लिलावात चार प्रमुख विकासकांनी जमिनीसाठी बोली लावली.

कोणी किती बोली लावली?

दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्रॅकॉन हे या भूखंडासाठी आघाडीवर होते. त्यांनी 2,250 कोटींची बोली लावली. त्यानंतर शोभा रिअॅल्टीने 1,232 कोटींची बोली लावली, तर लोढा ग्रुपने 1,161 कोटींची बोली लावली. या कराराशी परिचित असलेल्या व्यक्तीच्या मते, आरएमझेड ग्रुपचा एक युनिट देखील लिलावात सहभागी होत होता.
रिअल इस्टेट तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे मुंबईत, विशेषतः महालक्ष्मीसारख्या चांगल्या जोडलेल्या भागात, मोक्याच्या जागेला प्रचंड मागणी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या निवासी आणि व्यावसायिक विकासकांकडून मोठी मागणी आहे. 

99 वर्षांचा भाडेपट्टी करार

लिलावाच्या कागदपत्रांनुसार, 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणाऱ्या या जमिनीची राखीव किंमत 993 कोटी होती. निवडीच्या वेळी सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला सुरुवातीला 100 कोटी रुपये द्यावे लागतील अशी अपेक्षा आहे. विकासकांना महसूल वाटा आधारावर बोली लावण्याची अपेक्षा होती, जी एकूण आठ वर्षांत भरावी लागणार होती, यापैकी 80 टक्के रक्कम पहिल्या सहा वर्षांत भरावी लागणार होती. बोली उघडल्या गेल्या असताना, प्रस्तावाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतर विकासकांची निवड अंतिम केली जाईल. ईटीने आरएलडीए, दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन, शोभा, लोढा आणि आरएमझेड यांना पाठवलेल्या ईमेल प्रश्नांना अनुत्तरीत ठेवण्यात आले.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

