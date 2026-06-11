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रेल्वे स्टेशनवरून आता गायब झाल्या 'या' 5 वस्तू, डोक्यावर किती जोर दिला तरी 99 टक्के लोकांना आठवणार नाही

रेल्वे स्टेशनवरून आता गायब झाल्या 'या' 5 वस्तू गायब झाल्या आहेत.  डोक्यावर किती जोर दिला तरी 99 टक्के लोकांना या वस्तू आठवणार नाहीत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:14 PM IST
रेल्वे स्टेशनवरून आता गायब झाल्या 'या' 5 वस्तू, डोक्यावर किती जोर दिला तरी 99 टक्के लोकांना आठवणार नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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रेल्वे स्टेशनवरून आता गायब झाल्या 'या' 5 वस्तू
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