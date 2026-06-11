रेल्वे स्टेशनवरून आता गायब झाल्या 'या' 5 वस्तू, डोक्यावर किती जोर दिला तरी 99 टक्के लोकांना आठवणार नाही

Railway Station Facts : भारतीय रेल्वे ही सार्वजनिक वाहतूकीतील महत्वाचे माध्यम आहे. लाखो प्रवासी रेल्वे प्रवास करतात. ट्रेनच्या थांब्यासाठी रेल्वे स्थानकं उभारण्यात आली आहे. रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना सर्व प्रकारच्या सोई सुविधा दिल्या जातात. काळानुरुप रेल्वे स्थानकांचे रुपडे देखील पालटत आहे. रेल्वे स्टेशनवरून 5 वस्तू गायब झाल्या आहेत. एकेकाळी या वस्तू रेल्वे स्थानकांवरील सर्वात महत्वाच्या वस्तू होत्या. जाणून घेऊया या वस्तू कोणत्या आहेत.
पूर्वी रेल्वे स्थानकांवर PCO बूथ दिसायचे. ते आता कुठेच दिसत नाहीत. ज्या वेळेस मोबाईल फोन नव्हते तेव्हा PCO बूथ हे संपर्काचे प्रमुख माध्यम होते. पीसीओ बूथ वरुन फोन लावून लोक आपल्या कुटुंबियांशी संपर्क साधायचे. ट्रेन सुटण्याच्या, पोहोचण्याच्या वेळा किंवा इतर महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी लोक लांब रांगेत थांबून फोन करत असत. मोबाईल फोनमुळे PCO बूथचे नामोनिशान मिटले आहे.
सर्व रेल्वे स्थानकांवर वजन करणारी यंत्रे पहायला मिळायची. रेल्वे स्थानकांवरील नाणे टाकून वजन करणारी यंत्रे एकेकाळी प्रवाशांसाठी आकर्षणाचा विषय होती. वजनासोबतच, या यंत्रांमधून भविष्य आणि संदेश असलेली तिकिटेही मिळत असत. डिजिटल युगात त्यांची संख्या सातत्याने कमी झाली आहे. ही यंत्रे अजूनही काही स्थानकांवर दिसतात, पण त्यांना पूर्वीसारखी लोकप्रियता राहिलेली नाही.
डिजिटलीकरणापूर्वी, रेल्वे आरक्षण तक्ते कार्बन कॉपी आणि कागदावर तयार केले जात असत. प्लॅटफॉर्मवर आणि डब्यांच्या बाहेर लावलेल्या या तक्त्यांवर प्रवासी आपली नावे आणि आसन क्रमांक शोधत असत. लोक मोबाईल ॲप्सवर आपल्या आसन क्रमांकाची खात्री करतात, त्यामुळे याची गरज कमी झाली आहे.एकेकाळी रेल्वे स्थानकांवरील मोठी, गोल ॲनालॉग घड्याळे प्रवाशांसाठी वेळ पाहण्याचा सर्वात विश्वासार्ह मार्ग होती. ट्रेनची वेळ पाहण्यासाठी लोक फक्त प्लॅटफॉर्मवर एक नजर टाकत असत. आता, डिजिटल डिस्प्ले आणि इलेक्ट्रॉनिक घड्याळांनी त्यांची जागा घेतली आहे, ज्यामुळे जुनी घड्याळे हळूहळू कालबाह्य होत आहेत.
एकेकाळी रेल्वे स्थानकांवरील टेलिग्राम बुकिंग काउंटर हे दूरच्या भागांमध्ये महत्त्वाचे संदेश पाठवण्याचा एक जलद मार्ग होता. आजारपणाची किंवा इतर महत्त्वाच्या बाबींची माहिती टेलिग्रामद्वारे पाठवली जायची. 2013 मध्ये टेलिग्राम सेवा बंद झाल्यामुळे, रेल्वे स्थानकांवरील हे काउंटरदेखील कालबाह्य झाले. आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालीच्या आगमनापूर्वी, रेल्वे कर्मचारी रात्रीच्या वेळी हातातील लाल, हिरव्या आणि पिवळ्या दिव्यांचा वापर करून ट्रेन्सना संकेत द्यायचे. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे, हातातील सिग्नल दिवे आता दुर्मिळ झाले आहेत.