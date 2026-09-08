न्यायालयाने सख्या भावांचा जामीन नाकारला; VIP असल्याचं दाखवून रेल्वेत...

VIP Quota Railway Booking : राज्यपाल कार्यालयाचे बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून रेल्वेचे व्हीआयपी कोटा आरक्षण मिळवून देणारे रॅकेट चालवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या दोन सख्ख्या भावांना सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. अमरीश ठक्कर (41) आणि सागर ठक्कर (32) अशी त्या आरोपींची नावे असून त्यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून, या टप्प्यावर आरोपींना जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करत सत्र न्यायालयाने आरोपींचा जामीन नाकारला.
राज्यपाल कार्यालय लोकभवनच्या नावाने रेल्वेच्या व्हीआयपी कोट्यात आरक्षणासाठी आलेल्या अर्जाची रेल्वे विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी लोकभवनमधील कर्मचाऱ्याला अर्जावरील स्वाक्षऱ्या, लेटरहेड आणि अधिकृत शिक्के बनावट असल्याचे आढळले. याप्रकरणी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. घाटकोपर येथील अमरीश आणि सागर ठक्कर या भावांना अटक करण्यात आली.
दोन्ही भावांवर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत फसवणूक, बनाव कागदपत्रे तयार करणे तसेच पुरावे नष्ट करण्यासार आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधी एस. बी. दिघे यांच्या समोर या खटल्यावर सुनावण घेण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी वकील वीणा शेल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अमरीशने राज्यपालांच्च स्वीय सहाय्यकाच्या अधिकृत लेटरहेडच्या डिजिटल प्रत मिळवल्या.
सहआरोपींच्या मदतीने बनावट रबर शिव तयार करण्यात आले. या बनावट लेटरहेडवर स्वतः हस्ताक्षरात पीएनआर क्रमांकाची माहिती भरून, बना शिक्के लावून अर्ज रेल्वेच्या आरक्षण ड्रॉप बॉक्समध्ये टाव जात होते. पोलिसांच्या तपासानुसार, या टोळीने लोकभवनर तब्बल 23 सरकारी विभागांच्या बनावट लेटरहेडचा वा करून 400 हून अधिक रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण मिळव गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपी पुराव्यांमध्ये फेरफ करू शकतात, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात किंवा फरार होऊ शकतात, ही शक्यता गृहीत धरत न्यायालय दोन्ही भावांचे जामीन अर्ज फेटाळले.