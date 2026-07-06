/महाराष्ट्रात पुढील 5 दिवस कुठे, कसा कोसळेल पाऊस; तुमच्या शहराला कोणता अलर्ट? आताच जाणून घ्या तपशील!

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मुंबई वेधशाळेने राज्यासाठी पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांसाठी रेड अलर्ट, तर अनेक जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
6 जुलै रोजी पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. या भागांत अतिमुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
धुळे, जळगाव, पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर नंदुरबार, अहमदनगर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसह अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट लागू आहे. या भागांत मेघगर्जनेसह जोरदार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
7 जुलै रोजी पालघर, रायगड, नाशिक आणि पुणे घाट परिसरासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 8 जुलै रोजी पुणे घाट भागात रेड अलर्ट कायम असून रायगड आणि सातारा घाट भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. घाटमाथ्यावर दरडी कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासन सतर्क राहणार आहे.
9 जुलै रोजी बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये रेड आणि ऑरेंज अलर्ट नसला तरी पुणे घाट, सातारा घाट, रत्नागिरी, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या भागांसाठी यलो अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे. 10 जुलै रोजी नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट असून इतर भागांत हवामान तुलनेने स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नदी, नाले आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. डोंगराळ भागात प्रवास करताना विशेष काळजी घ्यावी. वीजांचा कडकडाट सुरू असताना झाडाखाली किंवा उघड्या मैदानात थांबू नये. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पुढील काही दिवस राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. त्यामुळे रेल्वे, रस्ते वाहतूक, घाटमार्ग आणि शहरी भागातील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्र, कोकण आणि घाट विभागात पाणी साचणे, दरडी कोसळणे आणि वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.