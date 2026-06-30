/Rain Alert: बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा येत्या शुक्रवार ३ जुलैपासून ७ जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

Maharashtra Rain News : राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. का भागात पेरणीच्या कामांना देखील वेग आले असल्याची माहिती झी २४ तासच्या प्रतिनिधींना स्थानिक पातळीवरून मिळत आहे. तर काही भागात आणखी चांगल्या पावसाची गरज असल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. अशातच पुण्यातील हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस डी सानप यांनी पावसाबाबतीत अंदाज व्यक्त केला आहे. झी २४ तासच्या प्रतिनिधीला मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या शुक्रवार ३ जुलैपासून ७ जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात सर्वदूर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने मान्सून महाराष्ट्रात सक्रीय होण्याची शक्यत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कमी प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या दोन दिवसांपासून मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीला पडणारा पाऊस येत्या 3 ते 7 जुलै दरम्यान महाराष्ट्रातील सागरी किनारपट्टीसह विदर्भ आणि मराठवाड्यात देखील बरसेल, त्यामुळे या भागातही ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असल्याचे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस डी सानप यांनी झी २४ तासला सांगितले आहे. यावर्षी एल निनोचा मोठा परिणाम मान्सूनच्या पावसावर झाला आहे. एल निनोमुळे मान्सूनचे वारे कमकुवत आहेत. एल निनोचा परिणाम पुढील वर्षी देखील जाणवणार असला तरी पुढील वर्षीच्या पावसाचा अंदाज आता सांगता येणार नाही, अशी माहिती हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस डी सानप यांनी दिली.
मुंबई – दिवसभर मध्यम ते जोरदार पाऊस, काही ठिकाणी पाणी साचले.
ठाणे – जोरदार पावसाच्या सरी; पुढील ४८ तासांसाठी ऑरेंज अलर्ट.
रायगड – अनेक भागांत चांगला पाऊस; ऑरेंज अलर्ट लागू.
पालघर – मध्यम ते जोरदार पाऊस.
रत्नागिरी – कोकणात सर्वदूर पाऊस सक्रिय.
सिंधुदुर्ग – अनेक ठिकाणी पावसाची हजेरी.
पुणे – शहर व जिल्ह्यात मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी.
नाशिक – काही भागांत मध्यम पाऊस.
मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्हे – पावसाची तीव्रता वाढली असून मुसळधार पावसाचा इशारा.
मराठवाडा – अनेक भागांत पावसाची सुरुवात आणि पुढील काही दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज.
हवामान विभागाने कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या भागांत पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई, ठाणे, रायगडसह अनेक जिल्ह्यांसाठी यलो/ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
हवामान खात्याने रायगड जिल्ह्यासाठी पावसाचा रेड अलर्ट दिलाय. पुढील तीन तासात रायगड सह पुणे आणि घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आज सकाळ पासूनच जिल्ह्यात दाट ढगाळ वातावरण असून पावसाचा जोर वाढला आहे. जिल्ह्याच्या सर्वच भागात अधून मधून पावसाच्या सरी कोसळत आहे. नागरिकांनी सतर्क रहावे आणि अतिमहत्वाचे काम नसेल तर घराबाहेर पडू नका अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली परिसरात सकाळपासून ढगाळ वातावरण असून अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. या पावसामुळे डोंबिवलीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डोंबिवली पूर्व येथील शिवसेना मध्यवर्ती शाखेसमोर असलेले मोठे झाड अचानक कोसळले. झाड कोसळल्याने एक रिक्षा आणि काही दुचाकी रस्त्यावर उभ्या असल्याने नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
संध्याकाळी वाजताच्या सुमारास भिवंडी ग्रामीण भागातील पडघा परिसरात पावसाने अचानक जोरदार बॅटिंग करत सर्वांनाच सुखद धक्का देत त्रेधातिरपीट उडवून टाकली. यात रस्ते जलमय झाले तर जागो जागी पावसाचे पाणी साचले. पावसामुळे अनेकांची तारांबळ देखील उडाली. पण पावसामुळे बळीराजा मात्र कमालीचा सुखावला आहे. संध्याकाळी अचानक सहा वाजल्यापासून पावसाने जोरदार कोसलायला सुरुवात केली. अचानक आलेल्या जोरदार पावसामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. नागरीकांना छत्री-रेनकोटचा शोध घ्यावा लागला, तर रस्त्यांवर व सखल भागात पाणी साचल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे
संध्याकाळी भिवंडी-पडघा परिस्थिती गोडावून मधील चाकरमानी सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने त्यांची चांगलीच कसरत झाली. वेळेत घरी कसे जाययचे हा मोठा प्रश्न होता. कुणी रेनकोट घालून, तर कुणी ऑटो-टॅक्सीचा आधार घेत सुरक्षित घरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते. पावसाने एकीकडे अडचण वाढवली, तर दुसरीकडे वातावरणात गारवा आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण केले. छत्र्या आणि रेनकोट बाहेर निघाले आणि ग्रामीण भागाने पुन्हा एकदा मान्सूनची मजा घेतली. हवामान खात्याने पुढील काही तासांसाठीही पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या पावसामुळे बळीराजा मात्र कमालीचा सुखावला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये सायंकाळच्या सुमारास जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे औंढा नागनाथ शहरामध्ये दमदार पाऊस पडत असल्याने मुख्य रस्त्यांवर पाणीच पाणी झाले आहे पडलेल्या पावसामुळे मुख्य रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले असून मुख्य रस्त्यावर पाणी वाहत असल्याने अनेकांच्या दुचाकी मुख्य रस्त्यांवर खाली पडल्या आहेत पहिल्याच पावसात औंढा नागनाथ शहरातील नालेसफाईची पोलखोल झाली आहे औंढा नागनाथ शहरात नालेसफाई होत नसल्याने पावसाच्या पाणी मुख्य रस्त्यावर आले असून मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले असून मुख्य रस्त्यावरून पाणी वाहत आहे..