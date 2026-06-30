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Rain Alert: बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा येत्या शुक्रवार ३ जुलैपासून ७ जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. का भागात पेरणीच्या कामांना देखील वेग आले असल्याची माहिती झी २४ तासच्या प्रतिनिधींना स्थानिक पातळीवरून मिळत आहे. तर काही भागात आणखी चांगल्या पावसाची गरज असल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. अशातच पुण्यातील हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस डी सानप यांनी पावसाबाबतीत अंदाज व्यक्त केला आहे. झी २४ तासच्या प्रतिनिधीला मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या शुक्रवार ३ जुलैपासून ७ जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात सर्वदूर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने मान्सून महाराष्ट्रात सक्रीय होण्याची शक्यत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कमी प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 30, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:23 PM IST
Rain Alert: बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा येत्या शुक्रवार ३ जुलैपासून ७ जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता
Source: Bureau

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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