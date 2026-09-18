बंगालच्या उपसागरात हवामानातील बदलामुळे महाराष्ट्रात पावसाचे पुनरागमन होत आहे. येत्या २० ते २५ सप्टेंबर दरम्यान महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरामध्ये पावसात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना दिलासा मिळणार असून, अंतर्गत भागातही पावसाचा जोर वाढणार आहे.
१९ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यांत मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. २१ सप्टेंबरला नाशिकमध्येही मध्यम पाऊस पडेल. अहिल्यानगर, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत मध्यम पावसाची शक्यता आहे. २२ सप्टेंबरला मराठवाडचातही पाऊस राहील. शेतकऱ्यांना आणि उष्णतेने त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. २१ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांत चांगला पाऊस पडण्याची चिन्हे आहेत.
मराठवाड्यात सर्वाधिक पावसाची तूट असलेल्या लातूर जिल्ह्यात परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. भर पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्यासाठी गावकऱ्यांना रात्र जागून काढावी लागतेय. लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातल्या वडमुरांबी गावातील लोकांना रात्री उशिरापर्यंत पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. पावसाळ्यातच पाण्यासाठी अशी वणवण करावी लागत असेल, तर येणाऱ्या उन्हाळ्यात परिस्थिती काय असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. वडमुरांबी गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावातच पाणीसाठा शिल्लक नसल्याने गावकऱ्यांसमोर पाण्याचं गंभीर संकट उभं राहिलं आहे. त्यामुळे गावाला तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
सोलापुरात ऑक्टोबरची हिट सप्टेंबर महिन्यातच जाणवायला सुरवात झाली आहे. जिल्ह्यात एल निनोचा प्रभाव अधिक गडद दिसतोय. जिल्ह्यात एकीकडे पावसाची दडी तर दुसरीकडे उन्हाचा कहर जाणवतोय. सोलापूरकर भर पावसाळ्यात उन्हाळा अनुभवतायत. गेल्या दोन दिवसात तापमानात 3.4 अंशाची वाढ पाहिला मिळतेय.
उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी ताशी ३०-४० किमी वेगाने वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्यासह, तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) September 17, 2026
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया. https://t.co/jw7yrf9chD भेट घ्या. pic.twitter.com/HyK7p8Fy1Z
उर्वरित राज्यात मुख्यतः कोरडे हवामान राहून ऊन-सावल्यांचा खेळ पाहिला मिळतोय. कोकणातील पालघर, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांत हलक्या सरी हजेरी लावणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विजांसह हलक्या स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. उत्तर महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, नाशिक घाटमाथा परिसरात विजांसह हलक्या स्वरुपाच्या पाऊस येऊ शकतो. अहिल्यानगर जिल्ह्यात हलक्या स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. आता पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांबद्दल हवामान खात्याचा अंदाज असा आहे की, पुणे, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगलीत हलक्या स्वरुपाचा पाऊस येऊ शकतो. सोलापूर, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा येथे विजांसह हलक्या पाऊस येण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी कुठलाही अलर्ट जारी केला गेला नाही. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड येथे हलक्या स्वरुपाच्या पाऊस येईल.