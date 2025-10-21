महाराष्ट्रातली दिवाळी पावसातच; पुढचे 4 दिवस 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा

Rain in Diwali: देशभर नैऋत्य मान्सूनने माघार घेतली असताना, बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचा क्षेत्र सक्रिय झालाय. हा पट्टा वातावरणात अस्वस्थता निर्माण करत असून, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अवकाळी वर्षावाची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दिवाळी यंदा पावसातच जाणार असल्याचं दिसतंय. हवामान विभाग म्हणजेच आयएमडीने 21 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पावसाची माहिती दिलीय.
हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे दिवाळीच्या आनंदात पावसाचा व्यंगचित्र बनण्याची भीती आहे. ज्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी पडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत मराठवाडा आणि इतर भागांत पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी शेकडो घरे पाण्याखाली, आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. या विपत्तींमधून राज्य सावरत असतानाच, पुन्हा एकदा पावसाच्या धोक्याने नागरिक चिंतेत आलेयत. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये भीती वाढलीय. पिकांचे संरक्षण आणि तयारीसाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात येतेय.
हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केले असून, वादळी वारे (40-50 किमी/तास) सोबत जोरदार वर्षावाची शक्यता सांगितली आहे. 21 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय.
22 ऑक्टोबरला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा यांना अलर्ट देण्यात आलाय.
23 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय.
24 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय.
25 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, संभाजीनगर, बीड, धाराशिव आणि संपूर्ण विदर्भाला यांना अलर्ट देण्यात आलाय.
या अलर्टनंतर जिल्हा प्रशासनाने आपत्कालीन केंद्रे सक्रिय केली असून, पूरनियंत्रण यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे संरक्षण, शाळा-कॉलेजांना सुट्टीची शक्यता आणि वाहतुकीवर निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नागरिकांना घरात राहणे, मास्क वापरणे, आणि आपत्ती व्यवस्थापन अॅप्सवर नजर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेषतः कोकण आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत धोक्याचे प्रमाण जास्त असल्याने, स्थानिक पातळीवर मदत केंद्रे उभारली जात आहेत.
हा अवकाळी पाऊस जलवायू बदलाचे संकेत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात, ज्यामुळे भविष्यात अशा घटना वाढतील. राज्य सरकारने नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन योजनांना गती देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी शिस्तबद्धपणे वागून, उत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
