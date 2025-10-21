English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातली दिवाळी पावसातच; पुढचे 4 दिवस 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा

Rain in Diwali: हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 21, 2025, 06:56 PM IST
महाराष्ट्रातली दिवाळी पावसातच; पुढचे 4 दिवस 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा
पाऊस अपडेट

Rain in Diwali: देशभर नैऋत्य मान्सूनने माघार घेतली असताना, बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचा क्षेत्र सक्रिय झालाय. हा पट्टा वातावरणात अस्वस्थता निर्माण करत असून, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अवकाळी वर्षावाची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दिवाळी यंदा पावसातच जाणार असल्याचं दिसतंय. हवामान विभाग म्हणजेच आयएमडीने 21 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पावसाची माहिती दिलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे दिवाळीच्या आनंदात पावसाचा व्यंगचित्र बनण्याची भीती आहे. ज्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी पडण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत मराठवाडा आणि इतर भागांत पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी शेकडो घरे पाण्याखाली, आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. या विपत्तींमधून राज्य सावरत असतानाच, पुन्हा एकदा पावसाच्या धोक्याने नागरिक चिंतेत आलेयत. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये भीती वाढलीय. पिकांचे संरक्षण आणि तयारीसाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात येतेय.

दिवसानुसार अलर्ट

हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केले असून, वादळी वारे (40-50 किमी/तास) सोबत जोरदार वर्षावाची शक्यता सांगितली आहे. 21 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय.

22 ऑक्टोबरला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा यांना अलर्ट देण्यात आलाय. 

23 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय. 

24 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली यांना अलर्ट देण्यात आलाय.

25 ऑक्टोबरला रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, संभाजीनगर, बीड, धाराशिव आणि संपूर्ण विदर्भाला यांना अलर्ट देण्यात आलाय.

प्रशासनाची तयारी 

या अलर्टनंतर जिल्हा प्रशासनाने आपत्कालीन केंद्रे सक्रिय केली असून, पूरनियंत्रण यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे संरक्षण, शाळा-कॉलेजांना सुट्टीची शक्यता आणि वाहतुकीवर निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नागरिकांना घरात राहणे, मास्क वापरणे, आणि आपत्ती व्यवस्थापन अॅप्सवर नजर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेषतः कोकण आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत धोक्याचे प्रमाण जास्त असल्याने, स्थानिक पातळीवर मदत केंद्रे उभारली जात आहेत.

भविष्यात वाढणार अशा घटना 

हा अवकाळी पाऊस जलवायू बदलाचे संकेत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात, ज्यामुळे भविष्यात अशा घटना वाढतील. राज्य सरकारने नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन योजनांना गती देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी शिस्तबद्धपणे वागून, उत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाचे इशारे का देण्यात आले आहेत?

उत्तर: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाल्याने २१ ऑक्टोबर २०२५ पासून पुढील पाच दिवस महाराष्ट्रात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात येलो अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामुळे दिवाळीच्या उत्सवावर परिणाम होऊ शकतो.

प्रश्न: कोणत्या जिल्ह्यांना पावसाचा सर्वाधिक धोका आहे?

उत्तर: २१ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि संभवतः संपूर्ण विदर्भाला येलो अलर्ट आहे. या भागांत जोरदार पाऊस आणि वादळी वारे अपेक्षित आहेत.

प्रश्न: या पावसामुळे नागरिकांना कोणत्या सूचना देण्यात आल्या आहेत?

उत्तर: नागरिकांना घरात राहणे, मास्क वापरणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अॅप्सद्वारे माहिती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रशासनाने आपत्कालीन केंद्रे सक्रिय केली असून, शेतकऱ्यांना पिकांचे संरक्षण आणि वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra weather 11th october 2025weather forecasttodays WeatherWeather Forecast Latest News in Marathi

इतर बातम्या

दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर असरानींना मिळाली संधी, इंदिरा गा...

मनोरंजन