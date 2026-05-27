/Weather News : कुठं रेंगाळला मान्सून? विदर्भात असह्य होरपळ, कोकण- मुंबईत दमट हवामानानं लावला जीवाला घोर

Weather News : मान्सूनच्या आगमनाचीच उत्सुकता अनेकांना लागलेली असताना अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत ही प्रतीक्षा शिगेला पोहोचणार असंच हवामानाचे सध्याचे तालरंग पाहून स्पष्ट होत आहे.
Maharashtra Weather News : देशभरात सुरु असणाऱ्या नवतपाच्या पर्वामुळं सध्या प्रचंड उकाड्याचे दिवस पाहायला मिळत आहे. तर अनेक राज्यांसह महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्येसुद्धा तापमान चाळीशीपार गेलं आहे. ज्यामुळं उकाडा असह्य होत असतानाच आता कधी एकदा मोसमी पाऊस राज्यासह देशात दाखल होतो याचीच उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार पाऊस सध्या फक्त हुलकावणी देत असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड उकाडा अडचणी वाढवतानाच दिसत आहे. विदर्भात उष्णतेची लाट आणखी पुढचे 48 तास कायम राहणार असून, तापमान सरासरी 43-46 अंश सेल्सिअसपर्यंत असेल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. गुरुवारनंतर इथं तापमानात किंचित घट होऊन हा आकडा 40 ते 42 अंशांदरम्यान येण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान अपवाद म्हणून काही जिल्ह्यांना पाऊस झोडपेल. तर, येत्या काळात मान्सूनपूर्व पावसाला आता काही दिवस विश्रांती मिळून 30 मेनंतर पुन्हा पूर्वमान्सून पावसाचा जोर वाढू शकतो असा प्राथमिक अंदाज आहे.
पुढील 24 तासांसाठी विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसह कोकणात 4 जिल्ह्यांना मान्सूनपूर्व पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही पावसाचा यलो अलर्ट आहे. उर्वरित राज्यात हवामान उष्ण आणि दमट असेल. सायंकाळनंतर आकाशात विविध रंगांची उधळण झाल्याचं चित्र दिसून येईल, पाऊस आता येतो की काय? असाच प्रश्न आभाळाकडे पाहून पडत असतानाच वाऱ्याची झुळूक हे ढग पुढं घेऊन जाईल.
सानथोर साऱ्यांनाच आता पावसाची उत्सुकता लागलेली असताना मोसमी वारे कुठे रेंगाळले आहेत, याची चिंतासुद्धा आता वाढत चालली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मान्सून श्रीलंकेत अडकला असून, एक अनपेक्षित घटना यावर परिणाम करत आहे. पॅसिफिक महासागरात 'एल निनो'ची प्रक्रिया सुरू झाल्यानं आतापासूनच त्याचा थेट परिणाम मान्सूनवर दिसू लागला आहे. परिणामी श्रीलंकेत दाखल झालेल्या मान्सूनच्या प्रवासाचा वेग मंदावला असून, आता केरळमध्ये मान्सूनचं आगमन 30 मेपर्यंत लांबणीवर गेल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
केरळातच मान्सूनच्या आगमनास विलंब होत असल्यानं पर्यायी महाराष्ट्र आणि गोव्यातही तो उशिराच पोहोचण्याचा अंदाज आहे. इतकंच नव्हे तर हा मान्सून मुंबईतही इतक्यात काही पोहोचत नाही आणि आलाच तर, तो पूर्वमोसमी पाऊस असेल असंच हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.