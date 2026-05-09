/कोकणात निसर्गाचे तांडव! मुंबई गोवा महामार्गावर चिखलाचे साम्राज्य, आंबा-काजू पिकाचे अतोनात नुकसान

रत्नागिरीत निसर्गाचे तांडव सुरु आहे. वादळी वाऱ्यासह पावसाने कहर केला. घरांची कौले आणि छपरे उडाली. आंबा-काजू पिकाचे अतोनात नुकसान झाल्याने बागायतदार संकटात आला आहे. महामार्गावर चिखलाचे साम्राज्य पसरले.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : रत्नागिरी जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाने जोरदार बॅटिंग करत संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. विजांचा कडकडाट आणि ढगांच्या गडगडाटासह आलेल्या या वादळी पावसाने नागरिकांची मोठी दाणादाण उडवली. वादळी वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, अनेक ठिकाणच्या घरांवरील कौले आणि पत्रा शेड उडून गेली असून झाडे कोसळल्याने घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अवकाळी संकटामुळे हातातोंडाशी आलेला आंबा आणि काजू गळून पडल्याने बागायतदार हवालदिल झाले आहेत.
हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार,आज दुपारी चिपळूण,खेड,दापोली,गुहागर,लांजा,राजापूर आणि संगमेश्वरसह संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाने रौद्र रूप धारण केले.याचा सर्वाधिक फटका मंडणगड तालुक्याला बसला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अनेक घरांची छपरे हवेत उडाली, तर काही ठिकाणी घरांवर झाडांच्या फांद्या पडल्याने भिंतींचे नुकसान झाले.मंडणगड-खेड मार्गावरील पालघड येथे रस्त्यावर झाडे उन्मळून पडल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाकडून ही झाडे हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
संगमेश्वर बाजारपेठे मधील एका इमारतीची पत्रा शेड वादळी वाऱ्याने उडाली असून मोठे नुकसान झालेले आहे..
मे महिन्याचा महिना म्हणजे आंबा आणि काजूच्या आर्थिक उलाढालीचा मुख्य काळ. मात्र, सलग तीन दिवस पडणाऱ्या या पावसाने बागायतदारांचे स्वप्न धुळीस मिळवले आहे. झाडावर असलेला तयार आंबा वादळामुळे गळून पडला असून, पावसाच्या पाण्यामुळे फळांच्या दर्जावरही परिणाम होणार आहे. ऐन हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात निसर्गाने घातलेल्या या घालामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवाशांचेही हाल झाले. महामार्गाची कामे अनेक ठिकाणी अर्धवट स्थितीत असल्याने पाऊस पडताच रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात चिखल साचला आहे. या चिखलातून वाहने चालवताना चालकांना कसरत करावी लागत असून वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. काही ठिकाणी वाहने घसरण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून उष्म्याने हैराण झालेल्या रत्नागिरीकरांना या पावसामुळे गारवा मिळाला असला, तरी झालेल्या नुकसानीमुळे चिंतेचे वातावरण आहे. लांजा आणि राजापूर तालुक्यातही गोठ्यांची पडझड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. हवामान खात्याने उद्याही पावसाची शक्यता वर्तवल्याने जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
अचानक पडलेल्या वादळी वाऱ्या सह पावसामुळे रत्नागिरी शहरातील बाजारपेठेतील भाजी व्यवसायिकांची तारांबळ उडाली सोसायट्याचा वारा आणि पाऊस यांपासून बचाव करण्यासाठी प्लास्टिक कापडाचा आधार घेतला..