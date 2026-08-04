Add Zee Business As A Preferred Source
App

ऑगस्टमध्ये पाऊस टेन्शन वाढवणार, आज राज्यातील 'या' तीन जिल्ह्यांसाठी अलर्ट

जून आणि जुलै या पहिल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यांवर आणि कोकण-गोवा भागात जोरदार पाऊस झाला. आजही घाटमाथ्यावर जोरदार सरी कोसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:13 AM IST
ऑगस्टमध्ये पाऊस टेन्शन वाढवणार, आज राज्यातील 'या' तीन जिल्ह्यांसाठी अलर्ट
Image Credit: Rain to cause concern in August alert issued for these three districts

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 04 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5