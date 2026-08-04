ऑगस्टमध्ये पाऊस टेन्शन वाढवणार, आज राज्यातील 'या' तीन जिल्ह्यांसाठी अलर्ट

जून, जुलै महिन्यांत राज्यात सरासरीपेक्षा 9 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा जोर ओसरणार असल्याचा अंदाज असला तरी कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रात पाऊस सुरुच आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पूर्व विदर्भातही विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. या भागांसाठी हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील बिकानेरपासून दिल्ली, लखनौ, पटना ते मणिपूरपर्यंत सक्रिय आहे. दक्षिण उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर तसेच दक्षिण तामिळनाडू आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम राज्याच्या हवामानावर होणार आहे.
राज्यात जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये कमी पाऊस होणार आहे. असे असली तरी 4 ऑगस्ट रोजी कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाच्या सरी सुरूच आहेत. आज हवामान विभागाने या भागात यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर उर्वरित राज्यात उन-पावसासह हलक्या ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळतील.
पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता आहे. तसंच, विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. तर उर्वरित राज्यात मात्र ढगाळ वातावरण असणार आहे.
यंदा मान्सूनपूर्वी एल निनोचे संकट सांगितले होते. त्यानुसार जून महिन्यात अपेक्षित पाऊस झालाच नाही. शेवटच्या आठवड्यात पावसाने सुरुवात केली खरी, पण खरा पाऊस जुलै महिन्यातच दमदार सुरू झाला. गेल्या दोन महिन्यांची राज्याची सरासरी 544.5 मिलिमीटर आहे. पण प्रत्यक्षात 594.5 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. सरासरीपेक्षा 9 टक्के अधिकचा पाऊस झाला आहे.
यंदा जून महिन्यात खूपच कमी पाऊस झाला. त्या तुलनेत जुलैमध्ये महाराष्ट्रात सर्वदूर चांगला पाऊस झाल्याने राज्याची दोन महिन्यांची सरासरी ओलांडता आली. जून महिन्यात केवळ 105 मिलिमीटर पाऊस
राज्याची जून महिन्याची सरासरी 209 मिलिमीटर आहे. पण प्रत्यक्षात 105 मिलिमीटर पाऊस झाला. सरासरीच्या 50 टक्केच पाऊस झाला, तर जुलै महिन्यात 385 मिलिमीटर झाला.