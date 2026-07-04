/मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला! 24 तासात 200-250 मिमी पाऊस पडण्याची शक्यता; कुठे कोणता अलर्ट?

मुंबई | महाराष्ट्रात मान्सूनने पुन्हा जोरदार पुनरागमन केले असून राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, सातारा आणि कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांसाठी पुढील ४८ तासांचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. काही ठिकाणी २०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आणि महाराष्ट्र–कर्नाटक किनारपट्टीवर सक्रिय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यभर पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान अभ्यासक अश्रेय शेट्टी यांच्या मते, उत्तर रत्नागिरी, रायगड, मुंबई, ठाणे आणि पालघर या भागांत २४ तासांत २०० ते ३०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद होऊ शकते.
४ जुलै रोजी नंदुरबार, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशीम, यवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर ५ जुलै रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावरील भागांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट कायम आहे. विदर्भात ७ जुलैपर्यंत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील उर्वरित भागांतही मेघगर्जनेसह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
ताम्हिणी, लोणावळा, महाबळेश्वर, मुळशी आणि इतर घाटमाथ्यावरील भागांत अचानक पूर, दरडी कोसळणे आणि पाणी साचण्याचा धोका लक्षात घेऊन अत्यावश्यक कामांशिवाय प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरही विनाकारण प्रवास टाळावा आणि हवामान विभाग तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पालघर जिल्ह्याला रेड अलर्ट जाहीर झाल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना दोन दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला असून अत्यावश्यक काम असल्यासच घराबाहेर पडावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी एका महिलेचा संरक्षण भिंत कोसळून मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक सखल भागांत पाणी साचले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात समाधानकारक वाढ झाली असून मुंबई महानगर प्रदेशाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या जलपातळीतही वाढ नोंदवली गेली आहे. अंबरनाथ–काटई मार्गावरील नेवाळी परिसर जलमय झाला असून नवी मुंबईतील ठाणे–बेलापूर आणि सायन–पनवेल महामार्गांवर वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. एपीएमसी बाजारातील पाचही बाजारपेठांमध्ये पाणी तुंबल्याने व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे, तर पनवेल–उरण मार्गावरील काही भागही पाण्याखाली गेले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात नागोठणे येथील अंबा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून कुंडलिका नदी इशारा पातळीवर वाहत असल्याने जुन्या पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात तानसा नदीवरील पांढरतारा पूल पाण्याखाली गेला असून जव्हार तालुक्यातील सावरपाडा–चालतवड पूल खचल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. काही तालुक्यांमध्ये गेल्या २४ तासांत १०० मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे.
#MumbaiRains #PuneRains— Weather Interpreter Tanny (@tan_5989) July 4, 2026
Guys Kindly Avoid Travel to these Places for Today and Tomorrow Unless Absolutely Essential
1) Mumbai (City and Suburbs), Thane, Raigad (Panvel) and Palghar.
2) Ghats of Pune- Lonavala, Tamhini, Warandha Ghat
3) Ghats of Satara- Mahabaleshwar, Koyna… pic.twitter.com/LtwJZAx6Yg
कल्याण ग्रामीण भागातील काळू नदी पुन्हा प्रवाहित झाली असून गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे नदीपात्रात पाण्याची लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे सात ते आठ गावांच्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू होण्यास मदत होणार असून परिसरातील पाणीटंचाईही दूर होण्याची शक्यता आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील मुसळधार पावसामुळे वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. गोसीखुर्द धरणाचे सुरुवातीला ११ दरवाजे उघडून सुमारे २,५०० क्युमेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यानंतर पाण्याची पातळी आणखी वाढल्याने १३ दरवाजे दोन मीटरने उघडून सुमारे ३,१५७ क्युमेक्स पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. पाण्याची आवक वाढल्यास टप्प्याटप्प्याने आणखी विसर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली असून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही प्रमुख तलावांतील जलसाठ्यात वाढ झाली आहे. सध्या या तलावांमध्ये एकूण ८.१२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून तलाव क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास येत्या काही दिवसांत जलसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.