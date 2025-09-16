राज-उद्धव यांच्या पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब? नेमकं काय घडतंय?

Thackeray Brother Alliance: येत्या काही महिन्यात महानगरपालिकेचं बिगुल वाजणारय. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी एक मोठं विधान केलं आहे. राज ठाकरे आणि माझ्या भेटीगाठी या सुरूच राहणार असल्याचं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलंय.. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची आणि राज ठाकरेंची पुढची भेट कधी होणार अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब होणार असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येतोय.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये भेटीगाठींचं सत्र सुरू आहे. दरम्यान या भेटीगाठी अशाच सुरू राहणार असल्याचं मोठं विधान उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.. तसंच काही गोष्टीच्या घोषणा या लवकर आणि योग्य वेळी करणार असल्याचं म्हणत त्यांनी युतीचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब होणार याकडे आता लक्ष लागलंय. तर दसरा मेळाव्याच्या निमंत्रणावर उद्धव ठाकरे यांनी बोलणं टाळलं उद्धव ठाकरेंनी 10 सप्टेंबरला शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंची भेट घेतली.. दरम्यान या भेटीत दोन्ही भावांमध्ये युतीवर पहिल्यांदा चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार आगामी काही महिन्यात होणा-या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची भेट झाली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात तीन तास चर्चा झाली. युतीवर दोन्ही बंधूंनी चर्चा केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 2 ऑक्टोबरला होणा-या दसरा मेळाव्याचंउद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना निमंत्रण दिलं का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे मविआत असल्यामुळे राज ठाकरेंना देखील मविआत घेण्यावर दोन्ही बंधूंमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान ठाकरे बंधूंच्या भेटीच्या दुस-या दिवशी राऊतांनी कौटुंबीक भेट असल्याचं सांगितलं होतं. तर ठाकरेंमध्ये 10 मिनिट राजकीय चर्चा झाल्याचं विधान बाळा नांदगावकरांनी केलं होतं.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची मागच्या दोन महिन्यातली चौथी भेट आहे.. मराठीच्या मुद्द्यावरून जवळपास दोन दशकानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र एका राजकीय व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालेत. त्यानंतर राज ठाकरेंनी थेट मातोश्रीवर जात उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तर गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जात गणरायाचं दर्शन घेतलं होतं. आणि आता चौथ्यांदा दोन्ही बंधू पुन्हा एकदा एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. मराठीच्या मुद्द्यावरून 5 जुलैला राज, उद्धव ठाकरे एकत्र आलेत. उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा देण्यासाठी राज ठाकरे 27 जुलैला मातोश्रीवर गेले. 27 ऑगस्टला बाप्पाच्या दर्शनाला ठाकरे सहकुटुंब शिवतीर्थावर गेले. उद्धव ठाकरेंनी शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंसोबत चर्चा केली.
10 सप्टेंबरच्या भेटीत युतीच्या चर्चेची पहिली फेरी पार पडल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आलंय.. दरम्यान आम्ही आता भेटत राहू. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या या विधानामुळे ठाकरे बंधूंची पुढची भेट कुठे आणि कधी होणार? याकडे आता लक्ष लागलंय..
