English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज-उद्धव यांच्या पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब? नेमकं काय घडतंय?

Thackeray Brother Alliance: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये भेटीगाठींचं सत्र सुरू आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 16, 2025, 08:46 PM IST
राज-उद्धव यांच्या पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब? नेमकं काय घडतंय?
ठाकरे बंधू युती

Thackeray Brother Alliance: येत्या काही महिन्यात महानगरपालिकेचं बिगुल वाजणारय. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी एक मोठं विधान केलं आहे. राज ठाकरे आणि माझ्या भेटीगाठी या सुरूच राहणार असल्याचं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलंय.. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची आणि राज ठाकरेंची पुढची भेट कधी होणार अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब होणार असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येतोय.

Add Zee News as a Preferred Source

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये भेटीगाठींचं सत्र सुरू आहे. दरम्यान या भेटीगाठी अशाच सुरू राहणार असल्याचं मोठं विधान उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.. तसंच काही गोष्टीच्या घोषणा या लवकर आणि योग्य वेळी करणार असल्याचं म्हणत त्यांनी युतीचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब होणार याकडे आता लक्ष लागलंय. तर दसरा मेळाव्याच्या निमंत्रणावर उद्धव ठाकरे यांनी बोलणं टाळलं उद्धव ठाकरेंनी 10 सप्टेंबरला शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंची भेट घेतली.. दरम्यान या भेटीत दोन्ही भावांमध्ये युतीवर पहिल्यांदा चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

10 सप्टेंबरच्या भेटीत कोणती चर्चा?

सूत्रांच्या माहितीनुसार आगामी काही महिन्यात होणा-या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची भेट झाली.  राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात तीन तास चर्चा झाली. युतीवर दोन्ही बंधूंनी चर्चा केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.  2 ऑक्टोबरला होणा-या दसरा मेळाव्याचंउद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना निमंत्रण दिलं का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.  उद्धव ठाकरे मविआत असल्यामुळे राज ठाकरेंना देखील मविआत घेण्यावर दोन्ही बंधूंमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान ठाकरे बंधूंच्या भेटीच्या दुस-या दिवशी राऊतांनी कौटुंबीक भेट असल्याचं सांगितलं होतं. तर ठाकरेंमध्ये 10 मिनिट राजकीय चर्चा झाल्याचं विधान बाळा नांदगावकरांनी केलं होतं.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची मागच्या दोन महिन्यातली चौथी भेट आहे.. मराठीच्या मुद्द्यावरून जवळपास दोन दशकानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र एका राजकीय व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालेत. त्यानंतर राज ठाकरेंनी थेट मातोश्रीवर जात उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तर गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जात गणरायाचं दर्शन घेतलं होतं. आणि आता चौथ्यांदा दोन्ही बंधू पुन्हा एकदा एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. मराठीच्या मुद्द्यावरून 5 जुलैला राज, उद्धव ठाकरे एकत्र आलेत.  उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा देण्यासाठी राज ठाकरे 27 जुलैला मातोश्रीवर गेले. 27 ऑगस्टला बाप्पाच्या दर्शनाला ठाकरे सहकुटुंब शिवतीर्थावर गेले. उद्धव ठाकरेंनी शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंसोबत चर्चा केली.

10 सप्टेंबरच्या भेटीत युतीच्या चर्चेची पहिली फेरी पार पडल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आलंय.. दरम्यान आम्ही आता भेटत राहू. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या या विधानामुळे ठाकरे बंधूंची पुढची भेट कुठे आणि कधी होणार? याकडे आता लक्ष लागलंय..

FAQ

प्रश्न: १० सप्टेंबरला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची भेट कशामुळे झाली आणि त्यात काय चर्चा झाली?

उत्तर: १० सप्टेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत आणि अनिल परब यांच्यासह राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी भेट दिली. ही भेट आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाली असून, युतीवर प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. दोघांमध्ये जवळपास तीन तास चर्चा झाली, ज्यात महापालिका निवडणुकीतील रणनीती आणि युतीचे मुद्दे समाविष्ट होते. 

प्रश्न: ठाकरे बंधूंच्या मागील भेटी कधी आणि कशासाठी झाल्या?

उत्तर: गेल्या दोन महिन्यांत ठाकरे बंधूंची ही चौथी भेट होती. ५ जुलैला मराठी मुद्द्यावर एकत्र आले, २७ जुलैला राज ठाकरेंनी उद्धव यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मातोश्रीवर भेट दिली, आणि २७ ऑगस्टला गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरे सहकुटुंब शिवतीर्थवर गेले. या भेटी कौटुंबिक आणि राजकीय संवादासाठी झाल्या, ज्यात मराठी अस्मिता आणि निवडणूक रणनीतीवर चर्चा झाली. 

प्रश्न: उद्धव ठाकरेंनी भेटीगाठी सुरू राहतील असे विधान केले आहे, युती कधी जाहीर होईल?

उत्तर: उद्धव ठाकरेंनी म्हटले आहे की, भेटीगाठी सुरू राहतील आणि योग्य वेळी घोषणा केल्या जातील. सूत्रांनुसार, युतीची अधिकृत घोषणा दसरा मेळाव्यात (२ ऑक्टोबर २०२५) होण्याची शक्यता आहे. दसरा मेळाव्याच्या निमंत्रणाबाबत उद्धव ठाकरेंनी बोलणे टाळले असले तरी, महापालिका निवडणुकीपूर्वी युतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची चर्चा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Raj And Uddhav Thackeray seal the alliance in their next meeting Maharashtra Politics Marathi news | राज-उद्धवठाकरे युतीzee 24 taas

इतर बातम्या

Google ने कोणतीही सूचना न देता एकवेळी 200... कर्माचाऱ्यांना...

विश्व