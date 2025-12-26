ठाकरेंच्या युतीची घोषणा, जागावाटप कधी? एक-एक जागेसाठी ठाकरेंच्या पक्षात रस्सीखेच?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास मुंबई : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीची घोषणा झालीय. पण जागावाटपाचं घोडं कुठं अडलंय हे कुणालाच सांगता येत नाही. जागावाटपाचा पेच आहे याची संजय राऊतांनी कबुली दिलीय. पण जागावाटपाचा पेच कधी सुटणार हे कुणालाही सांगता येत नाही. त्यात शरद पवारांची राष्ट्रवादीची आघाडीसाठी उत्सुक आहे. त्यामुळं आता राष्ट्रवादी शरद पवाराच्या पक्षही चर्चेत सहभागी झालाय. त्यामुळं ठाकरेंच्या जागावाटपाचं त्रांगडं झालंय.
राज ठाकरेंनी मुंबईत मनसे आणि शिवसेना UBTच्या युतीची घोषणा केली. राज ठाकरेंनी घोषणा करुन दोन दिवस झाले तरी अजूनही दोन्ही पक्षांनी जागावाटप जाहीर केलेलं नाही. बंडखोरी टाळण्यासाठी दोन्ही ठाकरे उमेदवार जाहीर करत नाहीयेत. पण जागावाटपही जाहीर होताना दिसत नाही. किमान जागावाटप जाहीर झाल्यास कोणता पक्ष किती जागा लढणार हे स्पष्ट होणार आहे. मराठीबहुल दादर-माहीम भागात शिवसेना आणि मनसेत जागावाटपासाठी रस्सीखेच असल्याची माहिती आहे. या पेच सोडवण्यासाठी बैठकांवर बैठका सुरु असल्या तरी त्याबद्दल जाहीर कोणीही बोलत नाही. संजय राऊतांनी नाही म्हणायला कुरबुरी असल्याचं सांगितलं आहे.
मनसे आणि शिवसेना UBTत रस्सीखेच असताना राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष हा तिसरा भिडूही जागावाटपाच्या चर्चेत सामील झालाय. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला भांडूप आणि मुलुंड भागातील दोन जागा हव्यात त्यासाठी ते अडून बसले होते. शेवटी जयंत पाटलांना मातोश्रीवर जाऊन चर्चा करावी लागली.. जागावाटपात रस्सीखेच असली तरी ठाकरेंशी आघाडी होणारच असा निर्धार जयंत पाटलांनी केला आहे,
ठाकरेंचे दोन पक्ष आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सांगण्यात आलं. जागावाटपात कुणावरही अन्याय होणार नाही अशी ठाकरेंची भूमिका असल्याचं खासदार अनिल देसाईंनी सांगितलं आहे.
ठाकरेंच्या जागावाटपाच्या उशिरावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी टीका केलीय. ठाकरे बंधू आणि शरद पवारांची आघाडी ही सत्तेसाठीची आघाडी असल्याचा टोला एकनाथ शिंदेंनी लगावलाय30 जानेवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे. किमान 1 जानेवारीपासून प्रचाराची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे. ठाकरेंच्या युतीचं गेल्या चार महिन्यापासून सुरु आहे. त्यामुळं ठाकरेंचं जागावाटप आधीच होणं अपेक्षित होतं. ज्या अर्थी जागावाटप जाहीर होत नाही त्या अर्थी घोळ आणि वाद असल्याची चर्चा जोर धरु लागलीय. किमान पुढच्या काही तासांत ही रस्सीखेच संपेल अशी अपेक्षा शिवसैनिक आणि मनसैनिक बाळगून आहेत.