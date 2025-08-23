English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राला मोठे सरप्राईज देणार?

मुसळधार पावसात मुंबईची तुंबई झाली, यावर बोलतांना अमित ठाकरेंनी आम्हाला एक संधी द्या असं आवाहन मुंबईकरांना केलंय.  अमित ठाकरेंच्या या विधानानंतर भाजपनं मनसेला खोचक टोला लगावलाय आहे, तर दुसरीकडे ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता आहे. याच प्रश्नावर अमित ठाकरेंनी देखील एक सूचक वक्तव्य केले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Aug 23, 2025, 10:24 PM IST
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राला मोठे सरप्राईज देणार?

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray Alliance : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राला मोठे सरप्राईज देणार आहेत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यापासून या दोन्ही बंधूंची पालिकेच्या निवडणुकीत युती होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे हे दोन्ही बंधू पुन्हा एकदा एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. गणेशोत्सवात राज ठाकरेंकडून उद्धव ठाकरेंना बाप्पाच्या दर्शनाचं निमंत्रण दिलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यावरच अमित ठाकरेंनी प्रतिक्रिया देत ते सरप्राईज असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे मातोश्रीनंतर आता शिवतीर्थावर बंधू भेट होण्याची दाट शक्यता दिसतेय.

मुंबईच्या तुंबईवरून अमित ठाकरेंना विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी रोखठोक उत्तर दिले. तसंच या सर्व समस्यांवर एकच उत्तर आहे ते म्हणजे राज ठाकरे. असंही विधान अमित ठाकरेंनी यावेळी केलंय. मुंबईच्या प्रश्नावर त्यांनी दिलेल्या या उत्तराची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा सुरू आहे. तसंच इतकी सरकारं आली आणि गेली, आम्हालाही एक संधी द्या, असं आवाहन देखील अमित ठाकरेंनी मुंबईकरांना केले.

अमित ठाकरेंनी मुंबईकरांकडे एक संधी मागितल्यानंतर भाजपनं मनसेला डिवचलंय.. बोलण्यावर टॅक्स लागत नाही आणि मत मांडायलाही जीएसटी लागत नाही असं म्हणत आशिष शेलारांनी अमित ठाकरेंना खोचक असा टोला लगावला. आगामी पालिकेच्या निवडणुकीसाठी मनसेकडून तयारी सुरू करण्यात आलीय. पालिका निवडणुकीच्या मैदानात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र उतरणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान या गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरे हे शिवतीर्थावर जाणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत अमित ठाकरेंना विचारलं असता त्यांनी सरप्राईज असल्याचं म्हणत जास्त बोलणं टाळल आहे.

 

