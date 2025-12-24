महाविकास आघाडी तुटली, सगळे पक्ष बाहेर पडले; आता युती फक्त ठाकरेंची; महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणारी घडामोड!

Raj Thackeray And Uddhav Thackeray Alliance Shivsena MNS : संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा अखेर झाली आहे. मुंबईतील वरळीमधील हॉटेल ब्लू सीमध्ये पत्रकार परिषद घेत दोन्ही पक्षांच्या युतीची घोषणा केली. दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढायचा निर्णय झाला असल्याचे ठाकरे बंधूंनी जाहीर केले. महायुतीबाबत देखील दोन्ही नेत्यांनी अत्यंत महत्वाचे विधान केले.
मुंबईसह, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे महापालिकेची निवडणूक ठाकरे बंधू एकक्ष लढणार आहेत. मराठी माणसांनी बलिदान देवून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. ठाकरे घराणे मुंबईसाठी संघर्ष करत होते. मराठी माणसाच्या उरावर उपरे नाचायला लागले तेव्हा मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी बाळासाहेब पुढे आले . मुंबईच्या चिंधड्या उडवणे हे दिल्लीतल्या दोघांचे मनसुबे आहेत. मुंबईला तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणातील खातमा केला जाईल. आता जर चुकाल तर संपाल…मराठीचा वसा टाकू नका. मराठी माणसाच्या वाट्याला कुणी आलाच तर त्याला परत जावू देत नाही असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. सगळे पक्ष बाहेर पडुन महाविकास आघाडी अबाधित आहे असे महत्वपूर्ण विधान देखील उद्धव ठाकरे यांनी केले.
जाहीर सभेत बाकीचे बोलू. कुठल्याही वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. त्या वाक्यापासून एकत्र येण्याची सुरूवात झाली. कोण किती लढणार..आकडा काय हे नाही सांगणार लहान मुलं पळवण्याच्या टोळ्या आहेत. राजकीय पक्षही पळवतात. उमेदवारी कधी भरायची ते कळवू. आमची युती झाली हे आम्ही जाहीर करतो असे राज ठाकरे म्हणाले, सगळे पक्ष बाहेर पडले ठाकरे एकत्र आहेत असे विधान राज ठाकरे यांनी केले.