'ही शिवशक्ती आता एकत्र आलीय', संजय राऊतांची सभेपूर्वी तोफ कडाडली

नाशिक क्रांतीकारकांची भूमी, वीर सावरकरांची भूमी आहे. पण आता इथे कुंभ नगर लवकर जिथे कुंभमेळा होईल. तो हिंदूत्ववादाला शोभणार नाही, अशी सुरुवात करत संजय राऊत यांनी भाजपवर टीकास्त्र डागलं. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुकीकरता युती जाहीर केल्यानंतर पहिली संयुक्त सभा ही नाशिकमध्ये घेतली. या सभेच्या सुरुवातीला संजय राऊत यांनी भाषण केलं. अतिशय धडाकेबाज अशा या भाषणाने सभेला सुरुवात झाली.
नाशिकमध्ये काही दिवसांतच कुंभमेळा आयोजित केला. पण या कुंभमेळ्याचं कंत्राटमात्र गुजरातच्या कंत्राटदारांना देण्यात आलं. 50 हजार कोटीची काम पालकमंत्री गिरिश महाजन यांनी गुजरातच्या कंत्राटदारांना दिली आहे.
अत्यंत अभिमानास्पद सभा .. पहिली संयुक्त सभेसाठी नाशिकची निवड केली यातच नाशिकचे महत्व अधोरेखित केलं आहे. राज उद्धव यांच्या एकत्रित सभेमुळे आग बाहेर येणार असल्याच राज ठाकरे म्हणाले. कुंभच्या निमित्ताने माजलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात संजय राऊत या सभेत बोलले. भ्रष्टाचार हिंदुत्ववाद्यांना शोभणारा नाही तसेच पन्नास हजार कोटींची कामे गुजरातच्या कंत्राटदारांना दिली आहे. कामांची यादी थेट दिल्लीतून आल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला आहे.
स्मार्ट सिटी शहरांमध्ये नाशिक होतं. पण आता रस्ते बघा, पाणी पुरवठा कमी, 5 5 दिवस स्थानिकांना पाणी मिळत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतले. सावत्र भावापेक्षाही वाईट अवस्था नाशिकची असल्याचं संजय राऊत म्हणाले. पण आता कॉलेजच्या शेजाली ड्रग्स, अम्ली पदार्थ मिळतात. हे पदार्थ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलवल्या जात आहेत.