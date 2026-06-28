ऑपरेशन टायगरविरोधात रान पेटवणाऱ्या ठाकरेंनी राज ठाकरेच्या सूरात सूर मिसळले

Maharashtra Politics : खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी फुटीर खासदारांचा जिल्ह्यात दौरे सुरू केलेयेत. या दौऱ्यात ठाकरे फुटलेल्या खासदारांवर जोरदार ठाकरी बाण चालवत आहेत. ऑपरेशन टायगरविरोधात रान पेटवणाऱ्या ठाकरेंनी आता राज ठाकरेच्या सूरात सूर मिसळल्याचं पाहायला मिळतंय. कारण खासदार फुटीमागे ऑपरेशन टायगर नव्हे तर ऑपरेशन देवेंद्र असल्याचं म्हणत आता ठाकरेंनीही अमित शाहांना लक्ष्य केलंय.
हिंगोलीच्या सभेतून उद्धव ठाकरेंनी केलेलं हे विधान. 6 खासदारांच्या फुटीविरोधात उद्धव ठाकरेंनी आता थेट मैदानावरून उतरून हल्ला चढवायला सुरुवात केलीय. आधी यवतमाळ आणि नंतर हिंगोली उद्धव ठाकरेंची सभा झाली. या सभेत उद्धव ठाकरेंनी फुटीर खासदार संजय देशमुख आणि नागेश पाटील आष्टीकरांवर टीकास्त्र डागलंय.. पण, ठाकरे एवढ्यावर थांबले नाही. ठाकरेंनी ऑपरेशन टायगरची खिल्ली उडवत, हे ऑपरेशन टायगर नव्हे तर ऑपरेशन देवेंद्र असल्याचा आरोप केला.
विशेष म्हणजे मागच्या आठवड्यात राज ठाकरेंनी खासदार फुटीमागे अमित शाह असल्याच आरोप केला होता. तोच धागा आता उद्धव ठाकरेंनी पकडलाय. त्यामुळं ठाकरे बंधूंचे सुरार सूर मिसळल्याचं पाहायला मिळतंय. फुटीर खासदारांच्या जिल्ह्यात जावून उद्धव ठाकरेंना सहा खासदारांना लक्ष्य करतायेत. यात एकनाथ शिंदेही ठाकरेंच्या निशाण्यावर आहेत. पण, आता ठाकरेंनी खासदार फुटीचे धागेदोरे थेट अमित शाहांशी जोडत भाजपलाही टार्गेट करायला सुरुवात केली. त्यामुळं ठाकरे बंधूंच्या या रणनीतीला भाजप कसं प्रत्युत्तर देतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
'विमानात आमच्यात उच्चस्तरीय भेट झाली' देवेंद्र फडणवीसांसोबत एकत्र विमान केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी ही प्रतिक्रिया दिली. खरंतर एकमेकांचे विरोधक असलेल्या ठाकरे-फडणवीसांच्या एकत्र विमान प्रवासानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. या प्रवासात ठाकरे-फडणवीस जवळ जवळच्या सीटवर असल्याचं दिसलेलं. तसंच दोघांमध्ये काही बोलणंही झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. याच संदर्भात जेव्हा उद्धव ठाकरेंना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी आमच्यात उच्च स्तरीय भेट झाल्याचं सांगत, या बैठकीचा वृत्तांत येत्या काही दिवसात कळेल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. ठाकरेंच्या या वक्तव्यानं नवीच चर्चा सुरू झालीय.
ठाकरेंनी या प्रवासात चर्चेचे संकेत दिले असले, तरी महायुतीचे नेते काही याला गांभीर्यानं घेताना दिसत नाहीय. भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावर मिश्किल टोले लगावले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंच्या या उच्चस्तरीय बैठकीच्या विधानावर जोरदार प्रहार केला. ठाकरेंना आपल्यामुळेच सभा घ्याव्या लागतायेत म्हणत, जो बुंदसे से गई वह हौद से आती असं म्हणत, विमानापेक्षा इमान महत्वाचं असल्याचा टोला शिंदेंनी लगावला. तसंच देवेंद्रजी हुशार असून त्यांना कपटी मित्र काय असतो ते २०१९ मध्ये अनुभवल्याचंही शिंदे म्हणाले.
एकंदरीतच, नागपूर विमानप्रवासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे सोबत दिल्यानं साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. आता ठाकरेंनी या दरम्यान उच्चस्तरीय बैठक झाल्याचं वक्तव्य करत, नवीच चर्चा सुरू केलीय. त्यामुळं ठाकरेंनी सांगितल्याप्रमाणे खरंच अशी काही बैठक झाली का? आणि या बैठकीचा वृत्तांत कधी समोर येणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.