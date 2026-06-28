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ऑपरेशन टायगरविरोधात रान पेटवणाऱ्या ठाकरेंनी राज ठाकरेच्या सूरात सूर मिसळले

राज ठाकरे-उद्धव ठाकरेंचा एक सूर पहायला मिळत आहे.  'ऑपरेशन टायगर' नव्हे हे 'ऑपरेशन देवेंद्र' 'हे देवेंद्र फडणवीसांविरोधातील ऑपरेशन असं म्हणत  उद्धव ठाकरेंनी अमित शाहांवर निशाणा साधला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:45 PM IST
ऑपरेशन टायगरविरोधात रान पेटवणाऱ्या ठाकरेंनी राज ठाकरेच्या सूरात सूर मिसळले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ऑपरेशन टायगरविरोधात रान पेटवणाऱ्या ठाकरेंनी राज ठाकरेच्या सूरात सूर मिसळले
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