Marathi News
चर्चा ठाकरेंच्या बॉन्डींगची! नक्की काय समजायचं?

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे राजकीय युती करणार हे आता जवळपास स्पष्ट झालं आहे. पण त्याअगोदर त्यांच्या दोघांमधील नात्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. ठाकरे बंधूंच्या नात्यात आता एकदम सहजता आली आहे. राजकीय अपरिहार्यता म्हणून युतीकडं न पाहता दोन्ही भावांचं मनोमिलन झाल्याचं ठळकपणे जाणवू लागलं आहे. दोघं भाऊ युतीबाबत काहीही बोलत नसले तरी शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये जो संदेश जायचा तो गेलाय असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 15, 2025, 11:06 PM IST
चर्चा ठाकरेंच्या बॉन्डींगची! नक्की काय समजायचं?

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीची चर्चा सुरु असतानाच गेल्या दोन दिवसांत दोन भाऊ दोनदा भेटले. ही भेट राजकीय होती. मतदार याद्यांमधील घोळाच्या मुद्यावर निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीचा हा कार्यक्रम होता. ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या चर्चा जोरात असतांनाच गेल्या दोन दिवसात थोरल्या आणि धाकल्या ठाकरेंमधलं बॉन्डींग माध्यमांच्या कॅमे-यांनी अचूक टिपलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे मंगळवारी निवडणूक आयोगात जाण्याआधी शिवालय या कार्यालयात आले होते. तिथून दोघं एकाच कारमधून मंत्रालयात गेले. मंत्रालयात गेल्यावरही त्या दोघांचा सातत्यानं संवाद सुरुच होता. निवडणूक आयुक्तांना निवेदन देताना, त्यांच्याशी चर्चा करताना दोघेही ठाकरे बंधू एकमेकांच्या शेजारी बसले होते. राज ठाकरे जेव्हा मंत्रालयातल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तसबीरीला अभिवादन करत होते त्यावेळी तिथं उद्धव ठाकरे पोहोचले. उद्धव ठाकरेंना पाहताच राज ठाकरे बाजुला झाले. पण उद्धव ठाकरेंनी त्यांना पुन्हा माघारी बोलावलं. निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीनंतर दोन वेगवेगळे पक्ष असलेले दोघे भाऊ एकाच कारमधून घरी निघाले.

दुस-यांदाही राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांसोबत भेटले ती भेट अगदी सहजच असल्याचं वाटत होतं. राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंशी बोलताना कुठंही अवघडल्यासारखे दिसत नव्हते. ठाकरे बंधू जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात बैठकीसाठी पोहोचले तेव्हा ते सातत्यानं काही ना काही बोलत होते. दोघांच्या चेह-यावर कसलाही तणाव दिसत नव्हता.

हे झालं थोरल्या ठाकरे बंधुंचं पण हॆच बॉन्डींग धाकल्या ठाकरेंमध्येही दिसलं. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्यातली केमिस्ट्रीही गजब अशीच पाहायला मिळाली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आदित्य आणि अमित ठाकरे आले तेव्हा अमित ठाकरेंना बसण्यासाठी खुर्ची मिळाली नाही. आदित्य ठाकरेंनी अमित ठाकरेंना खुर्ची मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. अमित ठाकरेंना खुर्ची मिळाल्यानंतर मग आदित्य ठाकरे निवांत झाले. बैठक सुरु असतानाही अमित आणि आदित्य यांच्यात कानगोष्टी सुरु होत्या. या सगळ्या गाठीभेटींमध्ये कुठंही कृत्रिमपणा जाणवत नव्हता.  नात्यातला ओलावा आणि भावांबाबत एकमेकांचं प्रेम त्यातून दिसत होतं.

ठाकरे बंधू एकमेकांचा आदर करतानाच त्यात जिव्हाळा होता. त्यामुळं युती जाहीर होईल तेव्हा होईल आतापासूनच शिवसैनिक आणि मनसैनिकांनी जे समजायचं ते समजून घेतलंय हे मात्र तितकचं खरं...

