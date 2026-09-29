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निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधू एकटवले, 4 तारखेचा जनमोर्चा, कुठून व कधी निघणार? वेळ आणि ठिकाण जाणून घ्या

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत 4 ऑक्टोबरला होणाऱ्या मोर्चाबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 12:35 PM IST
निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधू एकटवले, 4 तारखेचा जनमोर्चा, कुठून व कधी निघणार? वेळ आणि ठिकाण जाणून घ्या
Image Credit: Raj Thackeray announced that MNS and Shiv Sena UBT will jointly public march

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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