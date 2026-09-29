/निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधू एकटवले, 4 तारखेचा जनमोर्चा, कुठून व कधी निघणार? वेळ आणि ठिकाण जाणून घ्या

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यानी आज शिवतीर्थवर संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात ठाकरे बंधुंनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी शिवसेना आणि मनसेकडून संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली. मुंबईतल्या जनमोर्चाची वेळ आणि मार्ग कसा असेल हे या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं आहे.
मतदार याद्यांमधील कथित घोळ आणि निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कारभाराविरोधात, विशेषतः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्रिक्षण ( प्रक्रियेच्या विरोधात ठाकरे बंधूंनी मुंबईत 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी संयुक्त जनमोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा नेमका कोणत्या मार्गाने काढला जाणार, त्याची वेळ आणि ठिकाण काय असेल, याची सविस्तर रूपरेषा पत्रकार परिषदेत जाहीर केली आहे.
राज ठाकरे यांनी मोर्चाची माहिती देताना सांगितले की, चार तारखेला संयुक्त मोर्चा निघेल. रिचर्डसन अॅन्ड क्रुडास इथून मोर्चा निघून मुंबई महापालिकेसमोरच्या मंचावर याचं सभेत रुपांतर होईल. सकाळी 10 वाजताची वेळ आहे. 11 ते 11.30 पर्यंत मोर्चा निघेल. मोर्चासोबत आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, बाळा नांदगावकर उपस्थित राहणार आहेत.
पुढे ते म्हणाले की, मोर्चात काय बोलायचं आहे ते आम्ही बोलूच. निवडणूक आयोगाविरूद्धचा मोर्चा आहे. 2017-18 मध्ये मी ईव्हीएमसंदर्भात अनेक नेत्यांना भेटलो होतो. चार तारखेला याबद्दल सविस्तर बोलू. त्यामुळे इथे बोलण्याची गरज नाही. मोर्चानंतर रुपरेषा ठरवू. आम्ही सर्वच राजकीय नेत्यांना आमंत्रण देणार आहोत. सत्ताधारी लोकांना या व्यासपीठावर यायचं असेल तर येऊ शकता. निवडणूक आयोगाच्या मागील काही वर्षातील कारभाराविरोधातील हा मोर्चा आहे.
कुठल्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे नसणार. सर्वांच्या हातात तिरंगाच असणार. संविधान वाचवण्याचा हा विषय असल्याने हातात तिरंगाच असणार, असंही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विरोधी पक्षांमध्ये स्पर्धा दिसतेय का? यावर उत्तर देताना राज ठाकरेंनी म्हटलं की, ज्यांना जे शक्य होईल ते करावं. अजेंडा एकच आहे तो कोणी कसाही राबवावा. हाऊसिंग सोसायटीने रस्त्यावर आंदोलन केलं तर तसंही करावं. हा काही स्पर्धेचा विषय नाही.