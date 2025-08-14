मुंबईत फक्त ब्रँड ठाकरेच, मुंबईत मनसैनिक, शिवसैनिकांचीच ताकद, राज ठाकरेंचा मुंबई महापालिकेवर दावा

Uddhav Thackeray And Raj Thackeray : मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच राज ठाकरे यांनी थेट सत्तेवरच दावा ठोकलाय. मुंबईत काहीही झालं तरी सत्ता आपलीच येणार असा विश्वास राज ठाकरे यांना आहे. राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच मुंबई महापालिकेत सत्ता मनसेचीच येणार असा दावा केला होता. एमआयजी क्लबच्या मनसेच्या मेळाव्यात त्यांनी याहीपुढं जात मुंबईत मनसेची आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा वरचष्मा असल्याचं सांगितलं आहे.
मुंबईमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे या दोनच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची तळागाळात ताकद आहे. या दोन पक्षाव्यतिरिक्त बाकी पक्षांची मुंबईत एवढी ताकद नाही असं सांगितलं. उद्धव ठाकरेंनीही मुंबईत ठाकरे ब्रँडचं खणखणीत नाणं असल्याचं सांगितलं होतं. आगामी निवडणुकीसाठी ते सज्ज असल्याचे स्पष्ट संकेतही उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
राज ठाकरेंच्या दाव्यावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
राज ठाकरे यांनी मुंबईतल्या ताकदीबाबत केलेल्या दाव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किल टिप्पणी केली आहे. महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष भाजप असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. 2014 पासून 2025 पर्यंत भाजपनंच महाराष्ट्रात निर्विवाद वर्चस्व मिळवल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा खराही आहे. आजमितीला भाजपचे राज्यात सर्वात जास्त आमदार आहेत. मावळत्या मुंबई महापालिकेतही भाजपचे तब्बल 82 नगरसेवक होते. पण राज ठाकरे संख्याबळाचं बोलेलेच नाहीत. ते कार्यकर्त्यांच्या ताकदीबाबत बोललेत.
मुंबईत शिवसैनिक आणि मनसैनिकांची तळागाळात मोठं काम आणि ताकद आहे. त्या ताकदीच्या जोरावर एक अधिक एक अकरा असा करिष्मा साधण्याचा राज ठाकरे यांचा प्रयत्न असणार आहे.
FAQ
राज ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या सत्तेबाबत काय दावा केला?
राज ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेची सत्ता मनसेचीच येणार असा दावा केला असून, एमआयजी क्लबच्या मेळाव्यात त्यांनी मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा वरचष्मा असल्याचं सांगितलं.
मुंबईत कोणत्या पक्षांची ताकद राज ठाकरे यांनी मान्य केली?
राज ठाकरे यांनी मुंबईत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसेचीच तळागाळातील कार्यकर्त्यांची ताकद असल्याचं सांगितलं.
उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईबाबत काय मत व्यक्त केलं?
उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत ठाकरे ब्रँडचं खणखणीत नाणं असल्याचं सांगितलं असून, आगामी निवडणुकीसाठी ते सज्ज असल्याचे संकेत दिले.