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'महाराष्ट्र असाच विकला जाणार'; तिसऱ्या मुंबईवरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावलं, म्हणाले..., 'शहरं उभी करायची आणि...'

राज ठाकरे रविवारी रायगड जिल्ह्याच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्यात राज ठाकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:03 PM IST
'महाराष्ट्र असाच विकला जाणार'; तिसऱ्या मुंबईवरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावलं, म्हणाले..., 'शहरं उभी करायची आणि...'
Image Credit: Raj Thackeray criticized the government over the third mumbai and Mumbai Goa highway

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'महाराष्ट्र असाच विकला जाणार'; तिसऱ्या मुंबईवरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावलं, म्हणाले..., 'शहरं उभी करायची आणि...'
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