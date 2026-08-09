'महाराष्ट्र असाच विकला जाणार'; तिसऱ्या मुंबईवरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावलं, म्हणाले..., 'शहरं उभी करायची आणि...'

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एकदिवसीय रायगड दौ-यावर आहेत. यावेळी त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी 'राजकीय हस्तक्षेपामुळं या महामार्गाचे काम रखडले आहे. या विषयी मी नितीन गडकरी यांच्याशी बोललो होते. तेव्हा ते मला म्हणाले होते कंत्राटदार कंटाळून निघून गेले आहेत. आता नितीन गडकरी जे केंद्रीय मंत्री आहेत. ते कंत्राटदार कंटाळून निघून गेले असं म्हणत असतील. तर कोणाला हे कंत्राटदार कंटाळले आहेत?', असा सवाल राज ठाकरेंनी केला आहे.
'तुम्हाला रस्ता बांधायचा असेल तर आधी भूसंपादन सरकारला करावे लागते. नंतर कंत्राटदाराला कंत्राट दिले जाते. हे रस्ते बांधत असताना हाच प्रोब्लेम आला आहे. जागा संपादित दिली नाही. कंत्राटदाराला कंत्राट देऊन मोकळे झालेत. त्याचे पैसे गेलेत. पैशातून यांचे टक्के गेले,' असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'आता नवीन झालेल्या रस्त्याने मी आलोय. काय अवस्था आहेत या नवीन रस्त्याची. नवीन बनवलेला रस्ता हा खराब होणार असेल तर एका बायपासने काय होणार आहे? हे माझ्या राज्यातील आहे ते नीट व्हायला हवं, याच्या दृष्टिकोनातून विचार न करता. यातून टक्के किती मिळतील हाच विचार आहे,' असा आरोपही राज ठाकरेंनी केला आहे.
'आता हे तिसऱ्या मुंबईचं केलंय. ही तिसरी मुंबई जाहिर केलीये. तिसऱ्या मुंबईत एज्युकेशनल सिटी, स्पोर्ट सिटी, मेडिकल सिटी, डेटा सेंटर, ग्लोबल कॅपेटिटी सेंटर आणि बेकेसीपेक्षा मोठं व्यावसायिक केंद्र, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि उच्च मुल्य सेवांना आकर्षित करण्याच प्रयत्न सुरू आहे. तिसऱ्या मुंबईत तुम्हाला काय आणायचंयं महाराष्ट्राला माहितीये का? महाराष्ट्रातील मुलं मुली तयार आहेत का?,' असा सवालही राज ठाकरेंनी केला आहे.
'आपल्याकडचा जो कोणी शेतकरी आणि जमिनदार आहे. तो फक्त माजी जमिन मालक एवढाच राहणार आणि त्याच्या समोर ही तिसरी मुंबई उभी राहणार आणि तो फक्त बघत राहणार. म्हणजे या संपूर्ण पेण, पनवेल, उरण ही रायगड जिल्ह्यातील मुलं आहेत मुली आहेत. त्यांना काही तयार करतोय का आपण. की परत बाहेरच्या राज्यातील मुलांना इथे आणणार आहोत. पुन्हा इथे नवीन वसाहत होणार. जशी पुण्याची वाट लागलीये. महाराष्ट्रातील इतर शहरांची वाट लागतेय. बाहेरच्या राज्यात कळतय की इथे काय होणार आहे पण आपल्या मुलांना माहिती नाही,' असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
'पण आपल्याकडील मुला-मुलींना याची माहिती नाही. शहरं उभी करायची आणि वाट लावायची. जमिनी विकणे एवढाच एक धंदा सुरू आहे महाराष्ट्रात सध्या. कोकणात तर हा प्रकार सर्वाधिक सुरू आहे. कोकणाची परिस्थिती पाहिली तर आता विकास नको अशी म्हणायची वेळ आली आहे,' असे राज ठाकरे म्हणाले.
'विकासात स्थानिक लोकांचा वाटाच नसेल तर फायदा काय? स्थानिकांच्या जीवावरती या गोष्टी करायच्या आणि त्यांना उद्धवस्त करायचं. प्रकल्पासाठी जमीन देणारा मालक पुढे काय करेल? त्याची मुलं मुली काय करतील? आमची जमीन, आमचं पाणी, आमची वीज आणि पोसले कोण जाणार बाहेरचे? इथल्या मुला-मुलींची प्रगती होणार नसेल तर काय चाटायची ती प्रगती? हे कोणासाठी सुरू आहे. आमदार जमिनी घेतील, मग ते सरकारला विकणार मग सरकार अदानीवगैरेंना देणार. आपण आपली पत्रकार परिषद घेत बसू, हेच सुरू आहे,' अशी परखड टीका राज ठाकरे यांनी केली.
'स्थानिकांना ही गोष्ट समजणे आवश्यक आहे. त्यांनी विरोध करणे आवश्यक आहे. सगळीकडे एकच तटकरे तटकरे, त्यांची मुलगी, ठाकूर ,त्यांचा मुलगा हेच सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पैसे घ्यायचे. आमदार-खासदार निवडून येत नाही. तुमच्या पायाखालच्या जमीन विकल्या जाणार. महाराष्ट्र असाच विकल्या जाणार,' अशी खरमरीत टिकाही त्यांनी केली.