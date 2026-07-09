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ठाकरेंच्या फुटलेल्या खासदाराबाबत राज ठाकरे यांचे मोठं वक्तव्यच; डायरेक्ट म्हणाले हिंमत होते कशी?

ठाकरेंच्या एका फुटीर खासदाराने वादग्रस्त वक्तव्य करत राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला हातो. मुंबईतील याच फुटीर खासदाराचा राज ठाकरे यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:56 PM IST
ठाकरेंच्या फुटलेल्या खासदाराबाबत राज ठाकरे यांचे मोठं वक्तव्यच; डायरेक्ट म्हणाले हिंमत होते कशी?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंच्या फुटलेल्या खासदाराबाबत राज ठाकरे यांचे मोठं वक्तव्यच; डायरेक्ट म्हणाले हिंमत होते कशी?
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