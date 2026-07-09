/ठाकरेंच्या फुटलेल्या खासदाराबाबत राज ठाकरे यांचे मोठं वक्तव्यच; डायरेक्ट म्हणाले हिंमत होते कशी?

Raj Thackeray : उद्धव ठाकरे यांचे 6 खासदार फुटले आहेत. ठाकरेंच्या या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या पक्ष फुटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. यानंतर मुंबईतील एका फुटीर खासदाराने पत्रकारांना शिवीगाळ करत वादग्रस्त वक्तव्य केला. याच खासदाराचा राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत चांगलाच समाचार घेतला. या खासदारावर राज ठाकरे यांनी सडकून टीका केली आहे.
मनसेच्या कामगार सेनेचा 19 वा वर्धापनदिन दादरच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात पार पडला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केले. यावेळी राज ठाकरे यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. देशात विकास सोडून सर्व विषयांवर चर्चा सुरु आहे.
खासदार फोडता येतो का, आमदारा फोडता येतो का, नगरसवेक फोडता येतो का यावर चर्चा सुरु आहे. आमची सत्ता टिकते का यावर चर्चा सुरु आहे. एक खासदार सांगतो मी बॉम्ब टाकीन, माझ्या नावावर 5 मर्डर आहेत. हे सगळं आपल्या राज्यात होते. त्याला कुणाचा हात लागत नाही. कारण तो सत्तेत गेला आहे. हिंमत कशी होते. कारण कुणाचा अंकुशच नाही. असं म्हणत राज ठाकरे यांनी नाव न घेतला मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
विधान भवनात एक आमदार हसत होता. झाड कोसळून आणि मॅनहोल मध्ये एक व्यक्ती बुडून मेला हे सांगत असताना हसत होत. भावना शुन्य लोकं आहेत असं म्हणत अमित साटम यांच्यावर राज ठाकरे यांनी टीका केली. उद्या मी जर चुकलो तर मला तुम्ही बोला. दुसरे कोणी चुकले तर सांगा हीच लोकशाही आहे. आपले जर कोणत्याच गोष्टीवर बारीक लक्ष नसेल तर
2008 ला रेल्वे भरतीच्या प्रकरणावरून पक्ष पुढे वाढत गेला. पक्षाला रेल्वे इंजिन पक्ष चिन्ह मिळाले. ते आंदोलन कधी विसरू नका, आपल्या राज्यात रेल्वेत मराठी टक्का हा वाढलाच पाहिजे. रेल्वेत काम करत असताना बेसावध राहू नका. मलाही अटक झाली अनेक कार्यकर्त्यांना देखील अटक करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी रेल्वे मंत्री झाल्या तेव्हा त्यांना आपला मुद्दा व्यवस्थित समजला. आपल्या मुलांच्या आंदोलनाचा संघर्षाला १८ वर्षे पूर्ण झाली. आज फ़ोन केल्यावर तुम्हाला जे मराठीत ऐकायला येत ना ते फक्त मनसेमुळे. भाषा कोणतीच वाईट नाही. पण सगळे आपल्यावरच लादण्याचा प्रयत्न करतात. रेल्वे भरती, प्लेटफॉर्म वर कोणाला स्टॉल दिले जात आहे या सगळ्यात बारीक गोष्टींवर लक्ष ठेवा अशा सूचना राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या.