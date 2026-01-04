राज ठाकरे तब्बल 20 वर्षानंतर शिवसेना भवनात दाखल; असं वाटतंय की मी... राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

Raj Thackeray And Uddhav Thackeray at Shivsena Bhawan : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) यांनी मुंबई महानरपालिका निवडणुकीसाठी युती जाहीर केली आहे. ठाकरे बंधूंनी मुंबईच्या विकासाबाबत अनेक मोठी आश्वासने देत संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. 20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज ठाकरे यांनी दादरमधील शिवाजी पार्क येथील शिवसेना (UBT) मुख्यालय, शिवसेना भवनात दाखल झाले.
यावेळी राज ठाकरे यांनी म्हटले की, मी नव्या शिवसेना भवनमध्ये पहिल्यांदाच आलो. माझ्या जुन्या शिवसेना भवनासोबत ब-याच आठवणी आहेत. नवीन शिवसेना भवनात कुठे काय आहे, हे मला माहिती नाही. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी संजय राऊतांनी फिरकी घेतली. राज ठाकरे यांनी म्हटले की, माझे मित्र संजय राऊत यांनी वारंवार 20 वर्षानंतर आले असा वारंवार उल्लेख केला. मला वाटतं जेलमधून सुटून आल्यासारखं वाटतं. खूप वर्षाने सेनाभवनात आलो. नवीन सेना भवन पहिल्यांदाच बघतो. कायमच्या आठवणी या जुन्या शिवसेना भवनाच्या आहेत. असं राज ठाकरे म्हणाले.
घरकाम करणाऱ्या महिलांची नोंदणी करून नोंदणीकृत महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये स्वाभिमान निधी
कष्टकरी मुंबईकरांसाठी 10 रुपयात जेवण आणि नाश्ता
700 चौ फुटापर्यतंच्या घरांना मालमत्ता कर माफ
मुंबईतील नागरिकांना 100 युनिटपर्यत वीज मोफत*
नोकरदार पालक तसेच कष्टकरी महिलांच्या लहान मुलांना सांभाळणारी पाळणाघरे
पाळीव प्राण्यासाठी दवाखाना
एक लाख तरुणांना २५ हजार ते १ लाख रूपये बाळासाहेब ठाकरे स्वयं रोजगार अर्थसाह्य योजना
प्रत्येक वार्डात आजी आजोबा मैदान
प्रस्तावित कचरा कर रद्
महापालिकेच्या शाळा बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही
दहावीनंतर महापालिका शाळेत बारावीपर्यत ज्युनियर कॉलेज
मुंबई पब्लिक स्कुलचा दर्जा अत्याधुनिक करणार
डॅा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सर्वात मोठं ग्रंथालय
मुंबई महापालिकेचे स्वतंत्र सुपर स्पेशालिस्ट कॅन्सर रुग्णालय
रॅपिड बाईक मेडिकल असिस्टंट ऍम्ब्युलन्स सेवा
उत्तम दर्जाचे रस्ते बनवले जातील. कंत्राटदाराकडून रस्त्याची 15 वर्षाची हमी घेतली जाईल
पाणीपट्टी वाढ केली जाणार नाही
महिला आणि विध्यार्थ्यांसाठी विशेष बेस्ट बसमध्ये मोफत प्रवास
महापालिकेच्या पार्किंगमध्ये मोफत पार्किंग व्यवस्था
प्रत्येक वार्डात मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
समुद्राचे पाणी गोड्या पाण्यात रूपांतर करून वापरण्यायोग्य करणार
मुंबईतील नालेसफाई 12 महिने प्रक्रिया राबवणार