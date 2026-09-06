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'गणेशोत्सवात दंगली भडकवल्या जाऊ शकतात', राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'सतर्क राहा...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आज ठाण्यात आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यातून पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना राज ठाकरेंनी अनेक मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:07 PM IST
'गणेशोत्सवात दंगली भडकवल्या जाऊ शकतात', राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'सतर्क राहा...'
Image Credit: Raj Thackeray

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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