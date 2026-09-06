'गणेशोत्सवात दंगली भडकवल्या जाऊ शकतात', राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'सतर्क राहा...'

'यंदा गणपतीत दंगली भडकवल्या जातील अशी शक्यता आहे,' असं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे. आज ठाण्यात मनसेचा मेळावा होता. या वेळी राज ठाकरे यांनी देशातील अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. तसंच, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या गणेशोत्सव आणि डिजे या मुद्द्यालाही हात घालत त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
'14 तारखेला गणपीत येतील. मला सर्वात जास्त भीती आहे की या गणपतीत दंगली भडकवल्या जातील. फक्त महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात. जेणेकरुन तुम्ही यात अडकले जातील. आत्ताच मुंबईत याची झलक तुम्ही पाहिलेत. मुंबईत दोन घटना घडल्या. ही सुरुवात आहे. जो सुजाण हिंदू मुस्लिम आहे. त्यांना दोघांनाही सांगायचंय की सतर्क राहा. आपल्या नावाने कोणाला तरी घुसवतील आणि हकनाक आपली पोरं जातील. आणि इकडंच लक्ष राहील तुमचे. आत्ता देशाची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे,' अशी शक्यता राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.
'राज्यात सध्या चर्चेत असलेल्या डीजेच्या मुद्द्यावरही राज यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, कसले डॉल्बी लावताय, कसले डीजे मला हेच कळत नाही. श्रद्धेने गणपती घरी आणायचा आणि नंतर वाजवायचं कसला आनंद आहे? ज्यावेळी आपण गणपती घेऊन जातो तेव्हा वाईट वाटत त्यात आनंद कसला आहे', असंही राज यांनी सुनावलं आहे.
'महिलांना व्यासपीठावर आणून नाचवायचे. हे सगळे उत्तरेत चालते ते आपण महाराष्ट्र आणतोय का? आपण त्यांना शिकवायचे की ते इकडे आणायचे कोण आहोत? आपण काय शिकवले? आपण महाराष्ट्राने काय शिकवले आहे ? हा महाराष्ट्र त्यांचा अनुकरण करतोय का?,' असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला.
'आपल्या संस्कृतीप्रमाणे आपण वागले पाहिजे लेजर आणि डॉल्बीमुळे अनेकांना त्रास झालाय. टिळकांनी सुरू केलेला गणेशोत्सव आपण कुठे आणून ठेवलाय? उत्सव ठीक आहे पण धर्मांधपणा खड्ड्यात घेऊन जाणार आपल्याला. जे देश धर्माच्या नावावर उभे राहत होते ते पुढे चालत आहेत आपण मागे राहिलो आहे.' असंही ते म्हणाले.
'हे सगळे लोक तुम्हाला जाणून बुजून गुंतवत आहात सतर्क राहा. डीजे वाजवायचा नाही हे सगळे सुरू आहे. यावर मुख्यमंत्री काय बोलले, मला काही कळले नाही. माझी बातमी चुकीची नसेल तर नागपूरात बंद झाला डीजे बाकी महाराष्टात नाही,' मुख्यमंत्री बोलले कायद्याने बंदी आणता येत नाही. मग नागपुरात कसं बंद झालं. याचं कारण तुम्ही डीजेच्या वादाच गुंता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
'मराठी नही बोलेंगे असं मुद्दाम अनेक अमराठी लोकांना हे बोलायला लावतात. जेणेकरुन तुम्ही त्यामध्ये अडकाल. नवी मुंबहईत हिंदी भाषिक संमेलन करणार आहेत. होऊन जाऊदेत हिंदी संमेलनाला येऊनही अमित शाहंचे हिंदी चांगले होऊ शकत नाही. पण हे तुम्हाला त्यात गुंतवताहेत,' असा सावध इशारा यावेळी राज ठाकरे यांनी दिला आहे.