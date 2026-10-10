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एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेत राज ठाकरे यांचा सरकारवर हल्लाबोल

जंतरमंतरवर सीजेपीनं पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला असून नेत्यांची धरपकड सुरु आहे. राज ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 10, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 04:26 PM IST
एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेत राज ठाकरे यांचा सरकारवर हल्लाबोल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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