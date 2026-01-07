मनसे पक्षाला धक्यावर धक्के बसत असताना राज ठाकरें मोठी रणनिती! मनसेच, काय ठाकरेंच्या शिवसेनेतही कुणीच पक्ष सोडणार?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मनसे पक्षाला धक्यावर धक्के बसत असताना राज ठाकरे यांनी मोठी रणनिती आखली आहे. यासाठी राज ठाकरे मुंबई पिंजून काढत आहेत. फक्त मनसेच नाही तर शिवसेना पक्षातील गळती रोखण्यासाठी राज ठाकरे यांनी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 7, 2026, 06:27 PM IST
Raj Thackeray In Action Mode : राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नव निर्माण पक्षाला धक्क्यामागून धक्के बसत आहेत. संतोष धुरी यांच्या पाठोपाठ राज ठाकरेंचे जवळचे सहकारी संतोष धुरी मनसे पक्षाला राम राम ठोकणार असल्याच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. तर, ठाण्यातही मनसेच्या 8 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी एकवेळी पक्ष सोडला आहे. ठाकरे बंधु एकत्र आले आहेत. पण कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. मनसेच्या 11 पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. नेते, कार्यकर्ते मनसे पक्ष सोडून जात असताना आता राज ठाकरे खडबडून जागे झाल्याचे दिस आहेत.

मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठी गळती

शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रितपणे मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक लढवत आहेत. ठाकरे गट 120 ते 125 जागा, मनसेला 75 ते 80 जगा तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 20 ते 27 जागांवर निवडणूक लढवत असल्याचे उमेदवार यादीवरुन दिसत आहे. प्रचाराचा धडाका सुरू असताना राज ठाकरे यांच्या मनसेला गळती लागली आहे. 
एकीकडे निवडणुकीचा प्रचार सुरु असताना दुसरीकडे पक्षात मोठ्या प्रमाणात आऊटगोईंग सुरु असल्याने राज ठाकरे यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत आहे.  मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबईत झंझावाती प्रचार घेणार आहेत. यासोबत पक्षातील गळती रोखण्यासाठी राज ठाकरे थेट तळागाळतील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचणार आहेत.  मनसेच, काय ठाकरेंच्या शिवसेनेचेही नेते, कार्यकर्ते कुणीच पक्ष सोडणार अशा प्रकारचे राज ठाकरे यांचे प्रयत्न आहेत. 

ठाकरे बंधूंची  प्रत्यक्ष ग्राउंडवर उतरून मोर्चेबांधणी

राज ठाकरे यांनी मुंबई पिंजून काढली आहे. राज ठाकरे सेना-मनसेच्या शाखांना प्रत्यक्ष भेटी देत आहेत.  शिवसेना मनसेच्या शाखांना भेटी देत कार्यकर्त्यांना उभारी  देण्याचा प्रयत्न राज ठाकरे करत आहेत.  एकीकडे महायुतीच मोठे नेते मोठ्या प्रचार सभा आणि भव्य प्रचार रॅलीत व्यस्त असताना ठाकरे बंधूंची  प्रत्यक्ष ग्राउंडवर उतरून मोर्चेबांधणी सुरु आहे. राज ठाकरे यांनी मुंबईतील पूर्व उपनगरातील सेना-मनसेच्या शाखाना भेटी दिल्या.  पूर्व उपनगरातील सेना-मनसेच्या तब्बल 16 शाखांना राज ठाकरे स्वतः देणार भेट आहेत. यापूर्वी पश्चिम उपनगरातील 20 शाखांमध्ये राज ठाकरेंनी भेट दिली होती. राज ठाकरे यांची कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्याची रणनिती किती यशस्वी होते? पक्षाला लागलेली गळती थांबेल का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

