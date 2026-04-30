पुण्यात गुजराजी पाट्या कशा काय लागतात? राज ठाकरे संतापले

राज ठाकरे पुन्हा एकदा मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाले. पुण्यात गुजराजी पाट्या कशा काय लागतात? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 30, 2026, 08:39 PM IST
Raj Thackeray Pune : महाराष्ट्राचं वाटोळं झालं याला राजकारणी कारणीभूत आहेत. 'मराठी बोलणार नाही असं म्हणतात. एवढी हिंमत येते कुठून? मराठी न येणाऱ्यांचे लायसन रद्द करा असं राज ठाकरे यांनी म्हंटल आहे. बाबा लोकं इथे येऊन वाद पेटवतात.  इतर राज्यांमध्ये दुसऱ्या भाषेत पाट्या नसतात. मग, पुण्यात गुजराजी पाट्या कशा काय लागतात?  असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. राज ठाकरे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत संताप व्यक्त केला आहे.

पुण्यात वसंत व्याखानमालेत राज ठाकरे यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केले. इतिहास हा फक्त  वाचायचा नसतो तर त्यातून बोध घ्यायचा असतो.  महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य हे की प्रत्येक क्षेत्रातली इथली माणसं दिसतील.  आज मी इथं महाराष्ट्राची ओळख आणि कतृत्व सांगणार हे. 1904 साली रविंद्र नाथ टागोर यांनी छञपतींवर कविता केली होती.  त्याकाळी आसामच्या सेनापतीचा आदर्श होते छञपती पण आपल्याला अजूनही महाराज कळले नाहीत. स्वच्छ भारत योजनेचे खरे सिम्बॉल हे आमचे संत गाडगेबाबा पाहिजे होते. आज महाराष्ट्रात परप्रातियांचे लोंढे का येताहेत? कारण इथं चांगलं वातावरण आहे अस राज ठाकरे म्हणाले. 

महाराष्ट्रात  दिल्लीसारखी मुलींची इथं छेड़छाड़ होत नाही. सगळेजण इथं स्थायिक झाले आहेत.  महाराष्ट्राला साधू संतांची मोठी परंपरा आहे.  म्हणूनच या मातीत एक मोकळेपणा आहे. माँ जिजाऊंनी आपल्या मुलांकडून स्वराज्य स्थापन करून घेतलं. पेशव्यांनी शिवछञपतींची विचार संपूर्ण हिंद प्रांतात पोहोचवला आम्ही आपला इतिहास विसरून गेले आहोत.  हल्ली नुसतेच सोशल मीडियात गुंतून पडलोत. एकिकडे आपल्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाय आणि आपल्याकडे काय सुरूय तर हिंदी सक्तीचा वाद? बंगाली लोकं हिंदीत बोलणार नाही, असा पविञा घेऊ शकतात तर मग आपण का हिंदीचे झेंडे मिरवतो? मराठीच्या वापराबाबत आपण कडवट कधी होणार? सचिन तेंडुलकर देखील वानखेडेवर मराठीत बोलतो आणि आपण इकडे भांडतो देखील हिंदीत...कायकू हा काय शब्द हे का? असं म्हणत राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला. 

तुम्ही मराठी म्हणून कधी एकञ येऊच नये, अशी तजवीज करून ठेवली आहे.  आज महाराष्ट्रात जो की प्रश्न निर्माण झालेत ना त्याला फक्त राजकारणीच जबाबदार आहेत.   रिक्षावाल्यांना मराठी सक्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कशाला पाहिजे मुदतवाढ? इतर राज्यात होतील का हे असले फाजील लाड? मराठी न येणाऱ्यांचे लायसन रद्द करा असं राज ठाकरे म्हणाले.  सी डी देशमुख महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी पंडित नेहरूंसमोर राजीनामा फेकतात. आपण काय करतोय मी जर चुकत नसेल तर आज दादासाहेब फाळकेंची जयंती आहे. पण माहितीच नाही कुणाला.  सत्यजित रे ना पुरस्कार मिळतो मग आमच्या मराठी कलाकारांना का नाही? आम्हाला महत्वच नाहीये आपल्या माणसाचं. 
 पण आम्ही अडकलोत जातीपातीत. महापुरूषांना जाती जातीत वाटून टाकलं.  मराठी माणसाइतका बेसावध आणि विभागलेला कोणताच नाही. आज पुण्यात गुजराजी पाट्या कशा काय लागतात? आम्ही मराठी बोलणार नाही, असं म्हणण्याची यांची हिम्मत होतेच कशी? महाराष्ट्राचा मंञी लोढा म्हणतो, गँस जैन लोकांसाठी देईन...हिम्मत होतेच कशी यांची?  राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास सांगताना शरद पवार यांचं आवर्जून कौतुक केले. महाराष्ट्रात मराठी माणसाने फक्त मराठीत बोलावं...एवढंच आज माझं तुम्हाला सांगणं असा संदेश राज ठाकरे यांनी दिली. 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

पाकिस्तानात हिंदू पंतप्रधान — शक्य की अशक्य? काय सांगते संव...

विश्व