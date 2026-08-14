'मनसेचं राजकारण यापुढे...', राज ठाकरेंचं सूचक विधान; पक्ष कात टाकणार? पुढचा प्लॅन नेमका काय?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पुण्यात आज पक्षातील प्रमुख नेत्यांची बैठक घेतली. पुण्यातील मनसे पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या या बैठकीमध्ये राज यांनी नेत्यांना 'जेन-झी'कडे विशेष लक्ष देण्याचं आवाहन केलं आहे. याच पिढीच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाचं राजकारण पुढे जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. राज यांनी मनसेचं भविष्यातील राजकारण कसं असेल याबद्दल सूचक विधान पुण्यातील नेत्यांशी बोलताना केलं आहे.
पुणे शहरातील प्रमुख नेत्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीमध्ये पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळेस राज यांनी पदाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. राज ठाकरेंनी पुण्यातील विधानसभा विभाग प्रमुखांना विविध सूचना करताना 'जेन-झी'चा उल्लेख केला आहे. "'जेन-झी'वर फोकस करा. 'जेन-झी'शी संपर्क ठेवा," असा सल्ला राज यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
"मनसेचं राजकारण यापुढे 'जेन-झी'ला सोबत घेऊन सुरु होणार," असल्याचं सूचक विधान राज यांनी पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना केलं. "'जेन-झी' सोबत समरस व्हा आणि त्यांचे विचार समजून घ्या," अशा सूचनाही राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. विशेष म्हणजे नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी राज ठाकरेंचा पक्ष उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत 'जेन-झी'च्या बाजूने उभा राहिला होता.
जंतर-मंतरवर झालेल्या मारहाणीचाही राज यांनी कठोर शब्दांमध्ये निषेध करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळालं होतं. राज आणि उद्धव यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. एक दिवस आधीच प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नियोजित मोर्चाला जल्लोष मोर्चाचं स्वरुप देऊन ठाकरे बंधूंनी 'जेन-झी'चा विजय शिवाजीपार्क येथे जमलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांसोबत साजरा केला होता.
'जेन-झी'ने ज्या नीट परीक्षेवरुन केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं त्यासंदर्भातच तामिळनाडू सरकारने 'नीट' (NEET) परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा ठराव मांडला. हाच मुद्दा उपस्थित करत मनसेचे नेते अमित ठाकरेंनी कालच एक पोस्ट केली होती. आज जो निर्णय तामिळनाडू राज्य सरकारने घेतलाय, तोच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता, असं अमित ठाकरेंनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "राज ठाकरेंनी 2016 मध्येच ठणकावून सांगितलं होतं की, 'नीट' ही परीक्षाच मुळात निरुपयोगी आहे आणि ती महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि मराठी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यासाठी आणली गेलेली आहे! पण आपल्याकडच्या सत्ताधाऱ्यांना तेव्हाही कोणाचं ऐकायचं नव्हतं आणि आजही ऐकायचं नाहीये," असं म्हणत अमित यांनी राज्य सरकारसंदर्भातील नाराजी व्यक्त केली आहे.