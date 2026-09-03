'कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी' म्हणत राज ठाकरेंच्या पक्षाचा कृष्णराज महाडिकांना टोला; 'आंदोलन करतायेत ते पण...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांच्यातील वाद शांत होण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. अमित ठाकरेंनी पुण्यामधील कॉजेलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो काढण्यास सांगितल्याने निर्माण झालेल्या वादानंतर माहिममध्ये मंगळवारी झालेल्या मनसे विरुद्ध भाजपा राड्यानंतरही दोन्हीकडून दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. दोन्ही बाजूकडून आपण समोरच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना धडा शिकवल्याचा दावा केला जात आहे. असं असतानाच आता मनसेनं आज पुन्हा एकदा महाडिक यांना डिवचलं आहे.
31 ऑगस्ट 2026 रोजी अमित ठाकरे (मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष) पुण्यातील शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज (गणेशखिंड) येथे विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. प्राचार्यांच्या कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या फोटोजवळ लावलेला पाहून त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की सध्याच्या नेत्यांचे फोटो प्रोटोकॉलनुसार वेगळ्या भिंतीवर लावावेत. मनसे कार्यकर्त्यांनी मोदींचा फोटो काढून टाकला. नंतर कॉलेजने तो पुन्हा लावला. यावर अमित ठाकरे आणि काही कार्यकर्त्यांवर एफआयआर दाखल झाला.
त्यानंतर 1 सप्टेंबर रोजी कृष्णराज महाडिक यांनी भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांसह मुंबईत राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानाबाहेर (दादर-माहीम परिसर) आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मनसैनिकांनी त्यांना रोखले. पोलिसांनी संघर्ष टाळण्यासाठी कृष्णराज महाडिक आणि भाजयुमो कार्यकर्त्यांना माहीम परिसरातच ताब्यात घेतले. ते शिवाजी पार्कपर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत. मात्र यादरम्यान राडा झाला. मनसैनिकांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण केल्याचा दावा केला तर भाजपाकडूनही मनसैनिकांना धडा शिकवण्यात आल्याचं म्हटलं.
भाजपाच्या आंदोलनामध्ये कृष्णराज महाडिक स्वत: हजर होते. माहिममध्ये राडा झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महाडिक यांनी, "आम्ही शांततापूर्ण आंदोलन करत होतो, पण मनसेचे 'गुंड' आमच्या अंगावर धावून आले. आमच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण केली. काचेच्या बाटल्या फेकण्यात आल्या. आमच्या मुलांच्या गळ्यातील सोन्याच्या चेन हिसकावल्या. पोलिसांनी आम्हाला डिटेन केले, पण मनसेच्या गुंडांना नाही. त्यांना ताब्यात घ्यावे," अशी मागणी केली. त्यांनी अमित ठाकरेंवर टीका करताना, "आधी संविधानाचा आणि प्रोटोकॉलचा अभ्यास करा. पंतप्रधानांचा फोटो काढणे म्हणजे पंतप्रधानपदाचा आणि संविधानाचा अपमान आहे. यातून युवा पिढीला चुकीचा संदेश जातो," असं म्हटलं. नंतर महाडिक यांनी, "आमच्या कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या 'चोरांना' जशास तसं उत्तर दिले आणि पुढेही असे केल्यास तसेच उत्तर मिळेल," असा इशारा मनसैनिकांना दिला आहे.
मनसेला दिलेल्या या इशाऱ्यावरुन आज पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मनसेचे नेते गजानन काळेंनी कृष्णराज महाडिक यांचा, 'कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी' असा उल्लेख करत टोला लगावला. "कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी ती ही पायरेटेड... आंदोलन करतायेत ते पण तीन किलोमीटर लांब! ते आंदोलनही फसलं मग हे आम्हाला चोर म्हणणार," असा टोमणा गजानन काळेंनी मनसेकडून उत्तर देताना लागवला.
पुढे बोलताना गजानन काळेंनी भाजपाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांवरही निशाणा साधला. "अमित ठाकरे जर कालचं पोरं असेल तर रविंद्र चव्हाण हा बनेल प्रवक्ता का बोलतोय? बरं आंदोलन होतंय आणि रविंद्र चव्हाणांनाच माहित नाही? अमित ठाकरे महाविद्यालयात जाऊन प्रश्न सोडवतायेत हे झोंबतंय का? गावगुंड आम्हाला म्हणतात आणि रविंद्र चव्हाणांवर रेप, खंडणी, किडनॅपींगचे गुन्हे, वैय्यक्तिक गुन्हे तर वेगळेच. भाजपच्या आंदोलनात भिवंडी तडीपार गुंड येतात आणि हे मनसेचे गुंड बोलतात," असं गजानन काळे म्हणाले.