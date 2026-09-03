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'कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी' म्हणत राज ठाकरेंच्या पक्षाचा कृष्णराज महाडिकांना टोला; 'आंदोलन करतायेत ते पण...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टीमधील वाद चिघळला असून मंगळवारच्या राड्यानंतर आता एकमेकांवर शाब्दिक टिका केली जात असतानाच मनसेनं पुन्हा निशाणा साधलाय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:57 AM IST
'कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी' म्हणत राज ठाकरेंच्या पक्षाचा कृष्णराज महाडिकांना टोला; 'आंदोलन करतायेत ते पण...'
Image Credit: भाजपा मनसे वादानंतर लगावला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'कोल्हापूरच्या हृतिक रोशनची फर्स्ट कॉपी' म्हणत राज ठाकरेंच्या पक्षाचा कृष्णराज महाडिकांना टोला; 'आंदोलन करतायेत ते पण...'
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