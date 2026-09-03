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'फडणवीसांनी अमित साटमांना...', राज ठाकरेंच्या नातवावरील टीकेवरुन मनसे आक्रमक; 'इच्छा नसतानाही...'

राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यातील वाद अजून तापला असून आता मनसेनं थेट मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करत निशाणा साधलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:07 AM IST
'फडणवीसांनी अमित साटमांना...', राज ठाकरेंच्या नातवावरील टीकेवरुन मनसे आक्रमक; 'इच्छा नसतानाही...'
Image Credit: थेट नाव घेत मनसेनं साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'फडणवीसांनी अमित साटमांना...', राज ठाकरेंच्या नातवावरील टीकेवरुन मनसे आक्रमक; 'इच्छा नसतानाही...'
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