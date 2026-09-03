'फडणवीसांनी अमित साटमांना...', राज ठाकरेंच्या नातवावरील टीकेवरुन मनसे आक्रमक; 'इच्छा नसतानाही...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यातील वाद पुन्हा चिघळला आहे. मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन अमित साटम यांच्यावर निशाणा साधला आहे. अमित ठाकरेंचा मुलगा तसेच राज ठाकरेंचा नातू किआनबद्दल अमित साटम यांनी केलेल्या विधानावरुन काळेंनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. किआन ठाकरेच्या शाळेवरुन अमित साटम यांनी टीका केली होती. त्याचा समाचार काळेंनी आज पत्रकार परिषदेमधून घेताना भाजपा नेत्यांनी कोणत्या शाळांमधून शिक्षण घेतलं आहे याची यादीच वाचली आहे.
राज ठाकरेंच्या नातवाच्या शाळेवरुन अमित साटम यांनी टीका केल्यानंतर मनसे आक्रमक झाली आहे. भाजप नेते शिकलेल्या आणि त्यांची मुले असलेल्या ख्रिश्चन मिशनरी शाळांच्या यादीचं आज गजानन काळे यांनी पत्रकारपरिषदेत वाचन केलं. "बाळासाहेब ठाकरे, श्रीकांत ठाकरे हे स्वत: इंग्रजी शाळेत शिकले, बाळासाहेबांच्या मराठीनिष्ठेवर शंका घेणार का? हे यापूर्वीच राज ठाकरे बोललेत," असं गजानन काळे पत्रकारपरिषदेत म्हणाले. तसेच, "भाजपचा हिंदू आणि हिंदुत्वाबद्दलचा कळवळा बघा," असा टोला लगावत गजानन काळेंनी, "लालकृष्ण अडवाणी- ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत शिकले. अरुण जेटली दिल्लीच्या सेंट झेवियर्समध्ये शिकले तर निर्मला सितारमण ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत होत्या," असं म्हटलं.
भाजपा नेत्यांच्या शाळांची यादी सांगून झाल्यानंतर अमित साटम यांच्यावर निशाणा साधताना गजानन काळेंनी, "भैय्या चाटम अमित ठाकरेंवर, राज ठाकरेंच्या नातवावर बोलतात. जे भैय्या चाटम आम्हाला बोलतात ते स्वत: ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत शिकलेत. देवेंद्र फडणवीसांनी अमित साटमांना असे आरोप करण्यापासून थांबवले नाही म्हणून इच्छा नसतानाही सांगावे लागतेय," असंही म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "दिवीजा देवेंद्र फडणवीस द कॅथ्रेडल अँड जॉन स्कूल या ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत शिकल्यात. अमृता फडणवीसही अशाच ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत शिकल्या. आशिष शेलारांपेक्षा आपण कसं मुंबईत काम करतोय हे दाखवण्याकरता भैय्या चाटम काम करत आहेत," असा टोला गजानन काळेंनी लगावला.
"ध्रुव जयशंकर हे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे पूत्र असून त्यांनी अमेरिकेचं नागरिकत्व घेतलंय. केंद्रातल्या अनेक भाजप नेत्यांच्या मुलांचं शिक्षण परदेशी विद्यापिठामध्येच झालंय. आशिष शेलार यांचा मुलगाही कोलंबीया युनिव्हर्सिटीतून पास झालाय. एका बाजूला हिंदुत्वाचा डंका वाजवायचाय, मायनॉरिटीजना विरोध करायचा आणि मुलं ख्रिश्चन मिशनरी शाळेत," असा टोला गजानन काळेंनी लगावला. "अमित साटम आमचे कपडे फाडू अशी भाषा वापरतात. घ्या आता आम्ही चड्डीवर आणलंय तुम्हाला," असा टोला गजानन काळेंनी पत्रकार परिषदेत लगावला.
"राज ठाकरेंनी आपल्या नातवाला (म्हणजे अमित ठाकरेंच्या मुलाला) बालमोहन विद्यामंदिर या मराठी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देऊन दाखवावा, आणि मग मराठीच्या मुद्द्यावर बोलावे," अशी टीका अमित साटम यांनी केली होती. नंतरच्या वक्तव्यात त्यांनी अमित ठाकरेंना, “असेल हिंमत तर पोराचे ॲडमिशन घेऊन दाखवा बालमोहन शाळेत,” असं म्हटलं होतं.