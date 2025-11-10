मनसे-शिवसेनेचं जागावाटप अखेर ठरलं? असा असेल फॉर्म्युला, ठाकरे बंधूंच्या युतीचा मुहूर्तही ठरला?

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यावरच युतीचा नारळ वाढवायचा असे मनसुबे ठाकरे बंधूंचे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मुंबई महापालिकेसाठी 11 नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत निघणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळं 11 नोव्हेंबरनंतरच ख-या अर्थानं मुंबईतलं राजकीय वातावरण तापणार आहे.
11 नोव्हेंबरनंतर ठाकरे बंधूंची अधिकृत राजकीय युती जाहीर करण्याची शक्यता असून, जागावाटप चर्चेचा मुहूर्त ठरल्याचं समजत आहे. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर जागावाटपावर चर्चा होईल. जागावाटपाचं कुठलंही सूत्र ठरलेलं नाही. मेरीटनुसार जागावाटप चर्चा होणार आहे.
मुंबईत 227 पैकी 125 जागा लढण्याची मनसेची तयारी आहे. यात माहीम, दादर, परळ, लालबाग, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, जोगेश्वरी, भायखळा, वरळी या मराठी मतदार मोठ्या संख्येने असलेल्या जागांचा समावेश आहे. मागील काही दिवसांपासून ज्या आढावा बैठका सुरू आहेत त्यामध्ये मुंबईत आपली किती जागांवर ताकद आहे? याची मनसेकडून चाचपणी सुरु आहे.
मनसेकडून जवळपास मुंबईतील 227 पैकी 125 जागांची यादी तयार असून, या 125 जागांवर मनसेकडे चांगले उमेदवार असल्याचा दावा नेत्यांनी केला आहे. मनसेनं निवडणुकीची तयारी म्हणून 227 जागांवर लढण्याची तयारी ठेवल्याचं सांगितलं आहे. युतीची घोषणा झाली की पुढचं ठरवू असंही मनसेनं म्हटलं आहे.
मनसेनं केलेल्या तयारीबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं थोडी सावध भूमिका घेतली आहे. शिवसेना UBTसध्या नगर परिषद आणि नगरपंचायती निवडणुकींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करुन आहे. पण मनसेसारखी शिवसेना UBTचीही तयारी सुरु असल्याचं सुषमा अंधारेंनी सांगितलं आहे.
मुंबई महापालिका जिंकायचीच या हेतूनं ठाकरे बंधू रिंगणात उतरणार आहेत. त्यामुळं पहिल्यांदा आरक्षण आणि त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची ठाकरे बंधू वाट पाहत असावेत. पण ठाकरे बंधूंच्या युतीचा नारळ हा नोव्हेंबर महिन्यातच फुटणार हे मात्र आता जवळपास नक्की झालं आहे.
आज मनसेची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मनसेच्या नेते आणि उपअध्यक्ष यांच्या मध्ये बैठक होणार आहे. मतदार यादीवर कसं काम केलं पाहिजे आणि प्रत्येक BLA यांचं काम असणार तरी काय हे आज या बैठकीत ठरणार आहे. महापालिका निवडणूकीसाठी मनसेच बैठक सत्र सुरू आहेत. मनसे नेते बाळा नांदगावकर,अविनाश अभ्यंकर,संदीप देशपांडे यांच्यासह विभाग अध्यक्ष उपस्थित होते.
दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेचा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडून आढावा घेण्यात आला. यानंतर राज ठाकरेंच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यातर्फे बंदोबस्तात वाढ करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सुरक्षेत वाढ करण्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.