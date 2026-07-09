'सोनू तुला माझ्यावर भरवसा नाही काय' कुठे गेली ती बाई, आरजे मलिष्काच्या गाण्यावर राज ठाकरेंचा मेळाव्यात सवाल

मुंबई : मुंबईतील वाहतूक समस्या आणि खड्ड्यांवर आरजे मलिष्का हीने 'सोनू तुला माझ्यावर भरवसा नाही काय' हे गाणे तयार केले होतं तेव्हा आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुख घेतलं, आता लोक बोलायला लागली तर त्यांना त्रास होतोय अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या वर्धापन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुंबईतील पाऊस, त्यानंतरची परिस्थिती यावर राज ठाकरे बोलत होते.
राज ठाकरे म्हणाले, हे लक्षात ठेवा तुम्ही काय अमरपट्टा घेऊन आलेले नाही आहात, उद्या तुम्ही विरोधी पक्षात जाल आणि ज्यावेळेला अशा काही घटना घडतील तेव्हा तुम्ही राजकारण करू नका. तेव्हाही सांगा लोकांना की नाही हे नैसर्गिक आहे. एक झाड पडून काय मुलगा जातो काय माणूस जातो एक मुलगा शाळेमधला मुलगा गटारात काय पडतोय काय, नाही म्हणे नैसर्गिक आहे. नैसर्गिक तुमचं सरकार आहे म्हणून सगळं नैसर्गिक त्याच्यावर राजकारण करू नका त्याच्यावर कोणी बोलायचं नाही दुसऱ्या पक्षांची सरकार असली की हे यांच राजकारण सुरू करणार हा कुठचा प्रकार, असाही सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्याच्या घटनेवर भाष्य करताना राज ठाकरे म्हणाले, त्या मिसिंग लिंकवर नशीबाने माणसं नाही मेली, गंमत बघा २००५ ला मुंबईमध्ये महापूरला आला होता, १००० मिलीमीटर पाऊस पडला होता. हजार मिलीमीटर काही दोन-तीन तासाच्या अंतरात त्यावेळेला मुंबईची हालत झाली होती. आता 300 साडेतीनशे मिलीमीटर पाऊस पडलाय, मुंबई तशीच तुंबलेलीच तेव्हा वारेमाप बोलायचे, सगळी आंदोलन करायची पैसे खाल्ले हे केलं ते केलं. तेव्हा राजकारण नाही. आता मुंबई तुंबली तर म्हणे नैसर्गिक आहे.
राज ठाकरे म्हणाले, ती कोणती बाई ती गाणी म्हणायची. काय ते गाणं होतं ते... तुला मुंबईवर भरोसा नाही काय... कुठे गेली ती आता... त्यावर व्यासपीठावर असलेल्या एका महिला कार्यकर्तीने सांगितलं की तिचा आता नवीन व्हिडिओ आला आहे. त्यावर राज ठाकरे म्हणाले, नवीन व्हिडिओ आहे का जुनाच टाकलाय चेक करा. नवीन केला असेल चांगलं आहे. ती कोणाला वाहिलेली नाहीये. ती पण जेव्हा तेव्हा गात होती त्यावेळेला सुख घेतलंत, आता दुसरे ज्यावेळेला बोलायला लागले त्यावेळेला त्रास व्हायला लागला.