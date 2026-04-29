राज ठाकरे यांचा अमराठी रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्यावरून घणाघात, 'कशाला हवा भैय्यांना...'

Raj Thackeray on Marathi Rule : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारच्या अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्याच्या मुद्द्यावर घणाघात केला आहे. या मुद्द्यावरुन सरकारला जाब का विचारत नाहीत? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 10:55 PM IST
सध्या महाराष्ट्रात अमराठी रिक्षाचालकांना मराठीत बोलणे सक्तीचे केले आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे. यामुद्द्यावर पहिल्यांदाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 'आता त्या रिक्षावाल्या भैय्यांना मराठी शिकवायला निघालेत म्हणे...मी म्हणतो कशाला शिकवायची भैय्याला मराठी आणि समजा ते मराठी शिकले मग तुम्ही मराठी लोक काय करणार? अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी सरकारवर घणाघात केली आहे. 

राज ठाकरे यांनी पुण्यातील वरुणराज भिडे पुरस्कार सोहळ्यात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांना हात घातला आहे. आजच्या काळात समाजाने खऱ्या पत्रकाराच्या पाठीमागे उभं राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आजकाल सोशल मीडियाच्या काळात कंटेट क्रियेटर काय आणि पञकारिता काय याची गल्लत होताना दिसत आहे. म्हणूनच खऱ्या पञकारांचा होणारा हा सन्मान मला खूप महत्वाचा वाटतो, असं राज ठाकरे यावेळी म्हणाले. तसेच राज ठाकरे यांनी मराठी जनतेला यावेळी खडा सवाल विचारला आहे. मी म्हणतो, आपण मराठीच्या मुद्यावरुन भांडतो. पण 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनी आपलेच मराठी लोकं या हुताम्या स्मारकावर डोकं का टेकवायला जात नाहीत? असा सवाल देखील विचारला आहे. 

मला पञकारितामध्ये एकच भीती वाटते..ती म्हणजे पञकारांनी कितीही पोटतिडकीने लिहिलं तर सरकारने ते गांभिर्याने घेतलॆ नाहीतर काय? सत्ताधारी वर्गाचा गैरसमज दूर केला पाहिजे की तुम्ही आमचं काहीही वाकडं करू शकत नाही. पञकारांना आपण नमवू शकते ही सरकारमध्ये निर्माण होणारी भावना धोक्याची वाटते. ओरबाडून घेण्याची वृत्ती वाढत आहे. पैसे खाण्याचा आणि जमिनी लाटण्याचा हावरट पणा कमी का होत नाहीये? 

राज ठाकरे यांचा उद्विग्न सवाल 

यापूर्वी थोडफार चुकीचं चालायचं पण ते लपून छपून चालायचं पण आताच्या सरकारमधे उघडउघड चालतंय सगळं हे गंभीर बाब आहे. केवळ नोकरी टिकवायची म्हणून पञकारिता करणे याला अर्थ नाही पण त्यांनी आता खरंच राजकीय दबाव झुगारून दिला पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पाडल्या जाताहेत ते केवळ जागा लाटण्यासाठी...राज ठाकरे यांचा गंभीर आरोप आहे. लोकांनी सोशल मीडियात गुंतवून पडावं, असं या सरकारला वाटतंय. आता विरोधकांनी संसदेत डिलीमेटशनचं बिल नामंजूर करताच सत्ताधाऱ्यांनी महिला आरक्षणाच्या नावाने मोर्चे  काढले...अरे ते बील 2023 सालीच मंजूर झालंय हे कुणीतरी सरकार ला थेट भिडून प्रश्न का विचारत नाही? 

किती गप्प बसणार आहात तुम्ही? राज ठाकरे यांचे पञकारांना जाहिर आवाहन 

पञकारांनी आपआपसातली असूया सोडून द्यावी, केवळ एखादा चांगला मुद्दा पुढे आणला म्हणून इतरांनी तो उचलू नये, हे चुकीचे वाटतं. मी असं म्हणणार नाही की पञकारिता संपली आहे. मुळात ती कधीच संपणार नाही...पण बोललं पाहिजे लिहिलं पाहिजे पञकारांनी निर्भिडपणे. कारण एखादी गोष्ट हातून गेली तर परत येत नाही. आता ते रिक्षावाल्या भय्यांना मराठी शिकवायला निघालेत म्हणे. मी म्हणतो कशाला शिकवायची भय्याला मराठी आणि समजा ते मराठी शिकले मग तुम्ही मराठी लोक काय करणार? 

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे.

