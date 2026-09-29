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'राऊत म्हणाले, तुमचा आणि राहुल गांधींचा...', प्रश्न ऐकताच राज ठाकरे मिश्कील हसले! राऊत सारवासारव करत म्हटले, 'माझं स्टेटमेंट...'; पत्रकारांमध्ये पिकला एकच हशा

राऊत यांनी सकाळी केलेल्या विधानावरुन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंसमोरच प्रश्न विचारण्यात आला असता राऊत यांनी पत्रकारांसमोरच सारवासावर केल्याचं दिसून आलं. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 01:25 PM IST
'राऊत म्हणाले, तुमचा आणि राहुल गांधींचा...', प्रश्न ऐकताच राज ठाकरे मिश्कील हसले! राऊत सारवासारव करत म्हटले, 'माझं स्टेटमेंट...'; पत्रकारांमध्ये पिकला एकच हशा
Image Credit: राऊत गोंधळून गेले (फोटो युट्यूबवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'राऊत म्हणाले, तुमचा आणि राहुल गांधींचा...', प्रश्न ऐकताच राज ठाकरे मिश्लिक हसले! राऊत सारवासारव करत म्हटले, 'माझं स्टेटमेंट...'; पत्रकारांमध्ये पिकला एकच हशा
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