'राऊत म्हणाले, तुमचा आणि राहुल गांधींचा...', प्रश्न ऐकताच राज ठाकरे मिश्कील हसले! राऊत सारवासारव करत म्हटले, 'माझं स्टेटमेंट...'; पत्रकारांमध्ये पिकला एकच हशा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींमध्ये संवाद असल्याचा दावा करणारे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यासमोरच राज यांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर राऊत यांनी सारवासारव केल्याचं दिसून आलं. आज राज यांच्या घरी उद्धव ठाकरे आणि राज यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ठाकरे बंधुंनी 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली. याचदरम्यान पत्रकारांनी दोघांनाही प्रश्न विचारले. प्रश्नोत्तरे सुरु असतानाच अचानक इंडिया आघाडीमध्ये राज ठाकरे सहभागी होण्यासंदर्भातून राऊत यांनी केलेल्या विधानावरुन त्यांच्यासमोर राज यांना प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न ऐकून राज केवळ मिश्किलपणे हसले. मात्र प्रश्नाला रोख पाहता राऊत यांनीच लगेच राज समोर असताना पत्रकारांना सकाळी केलेल्या विधानावरुन स्पष्टीकरण दिलं.
"राऊत साहेब म्हणाले तुमचा आणि राहुल गांधींचा संवाद आहे," असं म्हणत पत्रकाराने प्रश्न विचारला असता राज ठाकरे मिश्किलपणे हसले. मात्र त्याचवेळी संजय राऊतांनी राज ठाकरेंसमोरच सारवासारव केल्याचं दिसून आलं. "मी असं म्हणालो की सर्वांचा एकमेकांशी संवाद आहे," असं स्पष्टीकरण राऊत यांनी देताच सर्व पत्रकार हसू लागले. यावेळी राजही हसताना दिसते. त्यानंतर राऊत यांनी, "माझं स्टेटमेंट असं आहे, सध्या या प्रश्नावर एकमेकांशी संवाद असून एकत्रित लढा करावा यासाठी स्वत: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुखसुद्धा पुढाकार घेत आहेत," असं राऊत म्हणाले. "त्यासंदर्भात आज ही बैठक घेतली आहे," असं पुढे राऊत म्हणाले. या ठिकाणी त्यांना पत्रकार परिषद असं म्हणणं अपेक्षित असल्याने पुन्हा सर्वच उपस्थित पत्रकार राऊत राज यांच्यासमोर अडखळल्याचं पाहून हसले. हा गोंधळ पाहून राज आणि उद्धव यांच्या चेहऱ्यावरही हसू पाहायला मिळालं.
'मोदी सरकारच्या धेय धोरणांविरोधात भूमिका घेतात. इंडिया आघाडीने ऑफर दिली तर...' असं पत्रकाराने विचारलं असता राज यांनी, "आपण कुठेतरी भरकटतोय. आता विषय मोर्चाचा आहे. विषय एसआयआरचा आहे. आजपर्यंत झालेल्या आमच्या अपमानाचा विषय आहे. आम्ही सगळी मेहनत घेत आलो. त्यानंतरही पदरी असं मॅनिप्युलेशन होत असतील तर हा लोकशाहीला काळिमा आहे. हा मतदारांच्या मताचा अपमान आहे," असं उत्तर दिलं.
"चार तारखेला संयुक्त मोर्चा निघेल. कंस्ट्रकशन क्रु़डास कंपनी इथून मोर्चा निघून मुंबई महापालिकेसमोरच्या मंचावर याचं सभेत रुपांतर होईल. सकाळी 10 वाजताची वेळ आहे. 11 ते 11.30 पर्यंत मोर्चा निघेल. कुठल्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे नसणार. सर्वांच्या हातात तिरंगाच असणार. संविधान वाचवण्याचा हा विषय असल्याने हातात तिरंगाच असणार. अनेक लोक रस्त्यावर येतील. निवडणूक आयोगालाही समजेल. सर्व राजकीय पक्षांना फोनवरुन निमंत्रण दिलं जाईल," अशी माहिती राज ठाकरेंनी दिली.