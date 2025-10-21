English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरे यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारे आरोप; पुरावे द्या म्हणत शिवसनेने दिले चॅलेंज

राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारे आरोप केले आहेत. पुरावे द्या म्हणत शिवसनेने त्यांना चॅलेंज दिले आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 21, 2025, 12:04 AM IST
राज ठाकरे यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारे आरोप; पुरावे द्या म्हणत शिवसनेने दिले चॅलेंज

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमध्ये 96 लाख बोगस मतदार असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केला आहे. राज ठाकरेंच्या या आरोपांवर संजय राऊतांनी कळस चढवत बोगस मतदारसंख्या एक कोटींच्या घरात असल्याचा दावा केला. विरोधकांच्या या आरोपांवर आता सत्ताधारीही आक्रमक झालेत. नुसते आरोप करण्यापेक्षा राज ठाकरेंनी जे आरोप केले त्याचे पुरावे द्या असं आव्हान दिलंय.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तब्बल 96 लाख बोगस मतदार घुसवल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी करुन एकच खळबळ उडवून दिली. राज ठाकरेंच्या या आरोपानं निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलंय. तर सत्ताधारी महायुतीही राज ठाकरेंच्या आरोपांमुळं बॅकफूटवर गेली. राज ठाकरेंच्या या आरोपांना संजय राऊतांनीही दुजोरा दिला असून बोगस मतदारांची संख्या एक कोटी असल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. विरोधकांचं पुरावे मागणं म्हणजे चोरानं पुरावे मागण्यासारखा असल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय.

राज ठाकरेंनी मतदारांच्या घुसखोरीवर केलेल्या आरोपांवर शिवसेनेनं पलटवार केलाय. घुसखोर मतदार असतील तर त्याचे पुरावे राज ठाकरेंनी द्यावेत असं आव्हान शिवसेनेनं राज ठाकरेंना दिलंय. भाजपनंही राज ठाकरे आणि संजय राऊतांच्या आरोपांवर पलटवार केलाय. विरोधक आरोप करतात पण पुरावे मात्र देत नाहीत. बेलगाम आरोप करणं हा मतदारांचा अपमान असल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. राज ठाकरेंनी आरोप करुन निवडणूक आयोगाची अडचण केलीच आहे शिवाय आरोपांमुळं भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचीही अडचण झालीय. विधानसभा निवडणुकीतल्या यशावर राज ठाकरेंकडून सातत्यानं प्रश्न उपस्थित केले जात असल्यानं सत्ताधा-यांची नाही म्हणायला अडचणच झालीये.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

