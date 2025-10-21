राज ठाकरे यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारे आरोप; पुरावे द्या म्हणत शिवसनेने दिले चॅलेंज

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमध्ये 96 लाख बोगस मतदार असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केला आहे. राज ठाकरेंच्या या आरोपांवर संजय राऊतांनी कळस चढवत बोगस मतदारसंख्या एक कोटींच्या घरात असल्याचा दावा केला. विरोधकांच्या या आरोपांवर आता सत्ताधारीही आक्रमक झालेत. नुसते आरोप करण्यापेक्षा राज ठाकरेंनी जे आरोप केले त्याचे पुरावे द्या असं आव्हान दिलंय.
