महायुतीचे 65 उमेदवार बिनविरोध निवडल्यानंतर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

Raj Thackerays Reaction: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीचे जवळपास 65 ते 68 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मतदान होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने हा विजय निश्चित झाला. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, जळगाव, पनवेलसारख्या भागांत महायुतीला मोठा फायदा झाला, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढलाय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. 'माझ्या संपूर्ण आयुष्यात अशी निवडणूक कधीच पाहिली नाही. बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर अनेक निवडणुका अनुभवल्या पण इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध होणे ही पहिलीच वेळ आहे', असे ते म्हणाले. राज ठाकरे हे ठाण्यात बोलत होते. यावेळी मनसेचे शहराध्यक्ष अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे आणि माजी आमदार राजू पाटील यांच्यासमोर त्यांनी हे विधान केले. ठाणे हे राज ठाकरेंचे बालेकिल्ले मानले जाते, त्यामुळे तेथील राजकीय घडामोडींवर त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
अनेक ठिकाणी विरोधी उमेदवारांनी अचानक अर्ज मागे घेतले. यामागे सत्तेचा दबाव, आर्थिक आमिष किंवा इतर कारणे असू शकतात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. महायुती मात्र हे जनतेच्या पाठिंब्याचे आणि पक्षाच्या ताकदीचे प्रतीक मानते. राज्य निवडणूक आयोगाने याची चौकशी सुरू केली आहे.
शिवसेना (उबाठा), मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणतात की, लोकशाहीला धोका पोहोचवला जात आहे. पैसे आणि धमकीचा वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप होत आहेत. संजय राऊत यांनी तर निवडणूक आयोगालाही लक्ष्य केले.
या बिनविरोध विजयांमुळे महायुतीला निवडणुकीत मोठी आघाडी मिळाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या भागांत ठाकरे बंधूंच्या युतीला धक्का बसला. पण राज ठाकरेंचे हे वक्तव्य दाखवते की, ते या प्रकाराला सामान्य मानत नाहीत आणि यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. एकूणच, ही निवडणूक आता अधिक चुरशीची होणार आहे.